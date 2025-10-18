La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) cuanta con uno de los exámenes de admisión más difíciles y exigentes a nivel nacional. De hecho, para poder ingresar a dicha casa de estudios, los postulantes pasan meses de ardua preparación, con la finalidad de obtener una de las vacantes. En ese contexto, tras llevado a cabo la rigurosa prueba, se conoció una conmovedora e inspiradora historia: un joven logró el primer lugar en la carrera de Ingeniería Logística y Cadena de Suministro Digital. Esta buena noticia ha conmocionado a los seguidores en redes sociales, quienes no dudaron en felicitarlo por este importante logro en su vida profesional. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

JOVEN DE 17 AÑOS OBTIENE EL PRIMER LUGAR EN EL EXAMEN DE ADMISIÓN DE SAN MARCOS

Un símbolo de constancia y disciplina se ha convertido David César Morales Basurto, de 17 años, al obtener el primer puesto en el examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él es estudiante de quinto de secundaria del colegio Juventud Científica de El Agustino y gracias a su ardua preparación logró alcanzar el máximo lugar de Ingeniería Logística y Cadena de Suministro Digital en la UNMSM. Este importante logro fue motivo de orgullo para sus familiares, quienes lo felicitaron y celebraron llevándolo a disfrutar de su plato preferido: arroz chaufa con wantanes.

David César Morales Basurto logró alcanzar el primer lugar en el examen de admisión de San Marcos. (Foto: Trome)

Eso no es todo, el también cachimbo obtuvo el primer lugar en cómputo general de las universidades Federico Villarreal, Universidad Nacional del Callao y de la Universidad Nacional Tecnológica del Sur. De hecho, David dedicó este triunfo a sus padres, Suzonte Morales, docente y mototaxista, y Flora Basurto, enfermera. "En varios concursos de matemáticas quedaba en segundo o tercer puesto. Me di cuenta que debía esforzarme más para ser el primero y no paré hasta lograrlo. Mis papás me felicitaron, y me llevaron a comer mi plato preferido: arroz chaufa y wantanes“, dijo, compartido por Trome.

JOVEN VENEZOLANA QUEDA EN EL SEGUNDO LUGAR TRAS EL EXAMEN DE ADMISIÓN DE SAN MARCOS

A través de un video publicado en TikTok, una joven de nacionalidad venezolana se hizo viral en las redes por obtener una de las vacantes que brinda la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Lo que más llamó la atención de los internautas es que ocupó el segundo puesto en el examen de admisión tras varios intentos. Según el clip, la joven, junto a su madre, estaba esperando los resultados con mucha expectativa y ansias frente a la laptop. No obstante, ambas estallaron de alegría al enterarse de que el esfuerzo de la venezolana de 18 años valió la pena, pues logró ingresar a la ‘Decana de América’.

Esta buena noticia generó que sus familiares no duden en abrazarla y felicitarla por su logro académico. De hecho, la postulante no podía creer que su nombre figuraba en la lista de ingresantes. Sin duda, se vivió un ambiente lleno de emoción y alegría en la familia venezolana, que no dudó en mostrarle su apoyo para el inicio de sus actividades académicas. “Gracias Dios mío. Quedó mi hija venezolana en segundo lugar en la Universidad de San Marcos. En su tercer intento quedó en la San Marcos, después de tanto sufrir. Estoy orgullosa de ti, hijita”, escribió la mamá de la estudiante.