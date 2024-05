El último miércoles 15 de mayo, Alianza Lima empató 1-1 con Colo Colo en un intenso partido jugado en el estadio Alejandro Villanueva por la quinta fecha del Grupo A de la Copa Libertadores 2024. El equipo blanquiazul empezó ganando el partido tras abrir el marcador en el minuto 42, pero no pudo sostener la ventaja a pesar de que el cuadro rival tenía 2 hombres menos.

Debido a que los íntimos no pudieron asegurar su victoria y a que se les escapó dos puntos en casa, sus hinchas manifestaron en redes sociales su frustración por el resultado, pidiendo la destitución del director técnico Alejandro Restrepo, además de que criticaron a Arturo Vidal, autol del gol del club chileno.

¿QUÉ DIJERON LOS HINCHAS DE ALIANZA LIMA TRAS EL EMPATE ANTE COLO COLO?

Tras el empate ante Colo Colo, muchos fanáticos blanquiazules criticaron el hecho de no poder ganar teniendo dos jugadores más que el contrario. “Equipo de bestias. Ni con 9 pueden ganar”, indicaba una usuaria en TikTok.

En esta línea, también criticaron al entrenador de Alianza Lima, Alejandro Restrepo, a quien señalaron que no supo plantear ni replantear a su equipo durante todo el partido. “Creo que el entrenador no supo replantear el partido”, “Es un entrenador conformista y temeroso”, “La culpa la tiene el planteamiento del comando técnico de Alianza que jugó a ratonear”, “Alianza no juega a nada. No tiene un patrón de juego”, fueron algunos de los comentarios.

Asimismo, el gol de Colo Colo provocó diversos comentarios dirigidos tanto para el autor, que fue Arturo Vidal, como para el portero que lo recibió, que fue Ángelo Campos.

“El búfalo Vidal. Cómo cag* la felicidad de Alianza”, comentaba un cibernauta. Por otro lado, una usuaria quiso recordar que por culpa de sus provocaciones, existe una rivalidad entre hinchas de Perú y Chile. “Por ese energúmeno y soberbio de Vidal es que hay rivalidad entre peruanos y chilenos. El odio lo fomenta ese pelado. ¿Cuando se va del fútbol?”, sostuvo.

Respecto al portero blanquiazul, muchos usuarios aseguraron que no tiene la talla para jugar en la Copa Libertadores. “Muy chato ese arquero para Libertadores”, “Campos no te salva ni una”, “Campos como siempre regalando el gol”, “Ya fue Campos. Tienen que reforzar la portería”, mencionaban algunos comentarios.

¿QUÉ OCURRIÓ EN EL ENCUENTRO ENTRE ALIANZA LIMA Y COLO COLO?

Luego de que empataran sin goles en la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024, Alianza Lima y Colo Colo se volvieron a ver las caras el pasado miércoles 15 de mayo en el estadio Matute por la quinta jornada del Grupo A del torneo continental.

En este nuevo partido volvieron a empatar, pero esta vez, hubo un gol para cada equipo. El cuadro “íntimo” abrió el marcador a los 42 minutos con gol del argentino Hernán Barcos, pero su ventaja solo duró hasta el minuto 78, que fue cuando Arturo Vidal anotó el empate para los chilenos con un cabezazo.

Es importante mencionar que el club chileno disputó este encuentro con desventaja numérica, puesto que sufrió la expulsión de Damián Pizarro a los 65′ y luego se quedó con otro jugador menos cuando el ‘Rey’ Arturo vio la tarjeta roja en el tiempo adicional de la segunda parte del cotejo.

¿CUÁL ES EL PRESENTE DE ALIANZA LIMA EN LA COPA LIBERTADORES 2024 TRAS SU RECIENTE EMPATE?

Si bien el conjunto ‘íntimo’ empató y dejó dos puntos en el camino, aún mantiene chances de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores 2024.

El conjunto blanquiazul ahora deberá ir a Río de Janeiro a vencer a Fluminense en la última fecha de la fase de grupos, pues otro resultado lo dejará fuera de la Copa Libertadores. Además, deberá esperar que el ‘Flu’ derrote a Cerro Porteño por la fecha 5, y que Colo Colo y el equipo paraguayo empaten en la última jornada.

Actualmente, a falta del compromiso entre Fluminense y Cerro Porteño que se desarrollará este jueves, el ‘Flu’ es líder con 8 puntos, seguido por Cerro Porteño con 5. Colo Colo y Alianza quedaron en el tercer y cuarto lugares con 5 y 4 unidades, respectivamente.