Hinchas de Universitario expresan su frustración en redes tras eliminación ante Botafogo y culpan a Manuel Barreto por los fichajes: “Es el responsable”

En el año de su centenario, Universitario de Deportes no pudo hacer respetar la localía y perdió 0 a 1 ante Botafogo por la quinta jornada de la Copa Libertadores 2024. De esta manera, el cuadro crema no tiene posibilidades de pasar a la siguiente ronda del torneo internacional, por lo que los hinchas han hecho notar su molestia en las redes sociales y principalmente por el director deportivo, Manuel Barreto, debido a los grandes refuerzos que se trajeron desde el extranjero.

¿QUÉ DIJERON LOS HINCHAS TRAS LA ELIMINACIÓN DE UNIVERSITARIO DE DEPORTES EN LA COPA LIBERTADORES 2024?

Este jueves 16 de mayo, Universitario perdió 0-1 ante Botafogo y quedó eliminado de la Copa Libertadores. A pesar que el conjunto crema tuvo la posesión de la pelota y oportunidades de anotar, el cuadro brasileño fue más efectivo en la única clara que tuvo ya que en el 78′ metió el gol de la victoria gracias a una buena definición de Jeffinho debido a un error en la defensa local. Sin embargo, los hinchas de la ‘U’ se han mostrado inconformes con el desempeño de algunos jugadores como es el caso de Diego Dorregaray o Segundo Portocarrero, señalando como culpable al director deportivo, Manuel Barreto.

“Manuel Barreto es el responsable. Si no se gana el apertura Barreto se tiene que ir de la U”, “El verdadero responsable es Manuel Barreto, jugar la copa y la liga sin 9 extranjero es para evaluar su continuidad como gerente deportivo”, “El centenario le quedó GIGANTE a Manuel Barreto. No se pueden considerar como refuerzos a Portocarrero y Dorregaray”, “Manuel Barreto trajo un delantero que ahora no es ni la primera opción de recambio. Y esas cosas marcan la diferencia en la Libertadores”, fueron algunos de los comentarios de la afición mediante X.

¿QUÉ DIJO JUAN CARLOS OBLITAS SOBRE LA ‘GARRA CREMA’?

Juan Carlos Oblitas se presentó en un conversatorio de jugadores emblemáticos de Universitario de Deportes en la Universidad de Lima, donde estuvo hablando sobre su paso por el club crema y lo especial que es para él la ‘Garra Crema’. El exseleccionado mencionó con mucho entusiasmo la importancia de la hinchada en los partidos y la superioridad de la ‘U’ a lo largo de estos años.

“La ‘Garra Crema’ es especial porque tú puedes ir perdiendo y poder estar muy mal y la hinchada estaba ahí y eso te levantaba. Yo por ejemplo soy muy contrario a eso de que cuando gana la U es solamente por la garra, no, la garra es intrínseca para la U gane o pierda, la garra está ahí. Si tú ganas es porque eres mejor que el otro equipo y no solamente por la garra ya que es un plus más y eso es lo que ha hecho la grandeza de Universitario, viene de ahí”, dijo el exdelantero.