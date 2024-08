El legado de Boca Juniors se sigue enriqueciendo con jugadores que dejan huella, y esta vez, uno de los periodistas más respetados de Argentina ha rendido homenaje a un nombre que resuena con fuerza: Luis Advíncula. Con palabras llenas de admiración, esta figura del periodismo deportivo ha declarado que Advíncula es “un jugador hecho a la medida de Boca Juniors”. ¿Qué más dijo el comentarista? En la siguiente nota te contaremos todo lo que debes saber.

CÓMO UN HISTÓRICO PERIODISTA ARGENTINO SE RINDIÓ ANTE EL PRESENTE DE LUIS ADVÍNCULA

El reconocido periodista argentino Walter Queijeiro elogió el desempeño de Luis Advíncula, destacando su importancia en el equipo de Boca Juniors durante 2024. Según Queijeiro, Advíncula se ha convertido en un jugador fundamental para Boca Juniors, con un impacto significativo tanto en la defensa como en el ataque.

“Si los hinchas tuviesen que elegir quién tiene que estar sí o sí en el equipo titular, ahí en los primeros puestos estaría Luis Advíncula, que está teniendo un 2024 con Boca fantástico”, afirmó el periodista.

Queijeiro también recordó la preocupación que surgió cuando Advíncula sufrió una lesión en el tendón de Aquiles durante la Copa América, y cómo los seguidores de Boca rezaban por su pronta recuperación.

Advíncula fue recibido con una ovación en la Bombonera tras su regreso, demostrando su valía al asistir en un gol a Cavani en un partido crucial, según contó el periodista.

“La rompió en la Bombonera, que fue reemplazado durante el partido frente a Banfield y la Bombonera se rindió frente a Advíncula. Ovación absoluta para el jugador que había asistido en el primer gol a Cavani”, comentó Queijeiro.

El periodista destacó que Advíncula no solo aporta en la ofensiva, sino que también es un defensor casi impasable, con una garra y energía que contagia a todo el equipo.

Queijeiro recordó el primer paso de Advíncula por el fútbol argentino con Newell’s y cómo su regreso a Boca Juniors ha sido una de las grandes incorporaciones del club.

“Advíncula ha jugado 26 partidos, tiene cinco asistencias y como les digo, es un futbolista fundamental”, afirmó.

El periodista también mencionó que Advíncula se ha ganado la titularidad a través de su esfuerzo y dedicación, incluso cuando en un momento se pensaba que podría ser suplente.

Finalmente, Queijeiro subrayó la versatilidad de Advíncula y su capacidad para adaptarse a diferentes roles dentro del equipo.

“Advíncula aportó muchísimos goles. Es más, Advíncula fue clave para que Boca Junior, sin un gran plantel y sin una gran campaña, llegue a la final de la Copa Libertadores en el mismísimo Maracaná frente al Fluminense”, destacó.

En este contexto, el periodista reconoció que Advíncula está en uno de los mejores momentos de su carrera, demostrando un nivel que lo hace indispensable en el lateral derecho de Boca Juniors.

¿QUÉ DIJO LUIS ADVÍNCULA SOBRE SU AFICIÓN POR ALIANZA LIMA O SPORTING CRISTAL?

Luis Advíncula estuvo como invitado en el programa “Enfocados” que se transmite mediante YouTube para hablar un poco sobre su vida íntima y profesional en el fútbol. Durante el avance del podcast, Roberto Guizasola, no desaprovechó la oportunidad para preguntar al defensa de la selección peruana si es hincha de Alianza Lima o Sporting Cristal, generando risas entre los asistentes.

“Yo he dicho que de chiquito fui simpatizante de Alianza, toda mi familia es chinchana y casi todos eran hincha de Alianza”, dijo Advíncula. A lo que el popular ‘Cucurucho’ insistió mencionándole si le gustaría jugar en el club íntimo. “Hincha de Alianza, no, no, no; hincha de Cristal”, respondió el ‘Rayo’.

Como se recuerda, hace unos meses, el defensa de Boca Juniors declaró para el espacio de Jesús Alzamora donde resaltó la ayuda que recibió del cuadro celeste cuando no pasaba por un buen momento. “Ha habido varios compañeros que se han ido de lengua, pero yo jamás he dicho eso abiertamente. No voy a mentir, de niño era simpatizante de Alianza, porque toda mi familia es hincha de Alianza, pero yo llegué a Cristal y me trataron de una manera que nadie me trató, yo llegué anémico y me ayudaron”, contó.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL RETIRO DE LUIS ADVÍNCULA DEL FÚTBOL?

Luis Advíncula brindó una entrevista al programa de Horacio Zimmermann que se transmite a través de YouTube, en la cual tocó varios aspectos de su vida privada y profesional. El defensor de la selección peruana se consideró un jugador veterano para el fútbol, por lo que siempre está en la mente la posibilidad de retirarse del campo de juego en su debido momento.

“Tengo 34 años, ya pasé a ser un jugador veterano, entre comillas. Para la vida, estoy joven; pero para el fútbol ya paso a ser casi un jugador veterano. Uno tiene que pensar que cada vez está más cerca. El tiempo lo decidirá, pero sé que cada vez está más cerca”, explicó al programa de Horacio Zimmermann desde Buenos Aires, Argentina.

QUÉ ES BOCA JUNIORS

El Club Atlético Boca Juniors, más conocido como Boca Juniors, es una institución deportiva con sede en el barrio de La Boca, en Buenos Aires, Argentina. Participa en la Primera División desde 1913, y a partir del Torneo Inicial 2013, se convirtió en el único equipo que disputó todas las temporadas en dicha categoría desde el comienzo del profesionalismo en 1931.

En su palmarés figuran títulos de mucho peso, como de Copa Libertadores (6), Copa Sudamericana (2), Recopa Sudamericana (4) y Copa Intercontinental (3).

Apodos: ‘Xeneize’, ‘Azul y Oro’ y La Mitad Más Uno’

Estadio: Alberto J. Armando, popularmente conocido como ‘La Bombonera’

Fecha de fundación: 3 de abril de 1905.