¡El heredero del Hokuto Shinken está de regreso! La espera ha terminado para los fanáticos del anime post-apocalíptico más icónico de la historia. El remake de “Hokuto no Ken: Fist of the North Star” estrena su capítulo 2 en Prime Video y promete traer toda la crudeza y el honor de Kenshiro a las nuevas generaciones con una animación de primer nivel.

Hora de estreno del capítulo 2 de “Hokuto no Ken: Fist of the North Star”

El capítulo 2 de “Hokuto no Ken: Fist of the North Star” se estrena este el viernes 17 de abril a estas horas en Latinoamérica y España:

México: 10:00 a.m.

Colombia: 11:00 a.m.

Ecuador: 11:00 a.m.

Venezuela: 12:00 p.m.

Chile: 1:00 p.m.

Argentina: 1:00 p.m.

Perú: 11:00 a.m.

Bolivia: 12:00 p.m.

Paraguay: 1:00 p.m.

Uruguay: 1:00 p.m.

España: 6:00 p.m. (hora peninsular)

Fecha de estreno oficial

Marquen sus calendarios: el estreno mundial de este esperado remake será el viernes 17 de abril de 2026. A diferencia de otros proyectos, este lanzamiento busca sincronizar a la audiencia global para evitar los temidos spoilers en redes sociales.

Dónde ver

La serie se distribuirá de manera exclusiva a través del servicio de streaming Amazon Prime Video. Gracias a una alianza estratégica, la plataforma contará con la licencia oficial para transmitir los episodios semanalmente en alta definición y con opciones de audio original y doblaje.

Cómo verlo en Prime Video

Para disfrutar del regreso de Kenshiro, solo debes seguir estos pasos:

Contratar una suscripción: Debes tener una cuenta activa de Amazon Prime. Buscar el título: Escribe “Hokuto no Ken” o “Fist of the North Star” en el buscador de la app. Configurar subtítulos: Podrás elegir entre japonés original con subtítulos o el doblaje disponible según tu región. Descarga: Prime Video permite descargar los capítulos para verlos offline en dispositivos móviles.

Sinopsis

En un mundo devastado por una guerra nuclear, la humanidad sobrevive en un páramo desértico donde la fuerza bruta es la única ley. Kenshiro, el legítimo sucesor del arte marcial milenario conocido como Hokuto Shinken, vaga por las tierras baldías buscando a su prometida, Yuria, quien fue arrebatada de su lado. En su camino, Ken deberá enfrentar a tiranos y antiguos rivales mientras protege a los débiles con sus puños capaces de destruir al enemigo desde el interior.

Lista de personajes

Kenshiro: El protagonista y sucesor número 64 del Hokuto Shinken.

El protagonista y sucesor número 64 del Hokuto Shinken. Yuria: La prometida de Kenshiro y figura central del conflicto.

La prometida de Kenshiro y figura central del conflicto. Raoh: El hermano mayor de entrenamiento de Ken, quien busca conquistar el cielo por la fuerza.

El hermano mayor de entrenamiento de Ken, quien busca conquistar el cielo por la fuerza. Shin: El hombre que grabó las siete cicatrices en el pecho de Kenshiro.

El hombre que grabó las siete cicatrices en el pecho de Kenshiro. Bat y Lin: Los dos jóvenes huérfanos que acompañan a Ken en su travesía.

Los dos jóvenes huérfanos que acompañan a Ken en su travesía. Toki: El hermano de Ken que utiliza el Hokuto Shinken para la sanación.

De qué trata

A diferencia de un anime de acción convencional, “Hokuto no Ken” es una tragedia épica que explora temas como el destino, el sacrificio y la justicia en un entorno sin esperanza. La historia se centra en el uso del Hokuto Shinken, un estilo de combate que ataca los puntos vitales (tsubo) del cuerpo humano, provocando resultados devastadores. Este remake busca profundizar en la psicología de los personajes y ofrecer una visión más fiel al manga original de Buronson y Tetsuo Hara.

Tráiler oficial

Ficha técnica