Tras el inicio de septiembre 2026, este mes representa para muchas personas uno de los periodos más esperados del año, debido a la llegada de la primavera en el hemisferio sur. Esta época no solo representa una oportunidad para reflexionar sobre el pasado, sino también para atender asuntos personales, compartir en familia o disfrutar de unas merecidas vacaciones. De esta manera, con el objetivo de comenzar el noveno mes del año cargado de energías positivas, a continuación te compartimos hermosas frases y mensajes para compartirlo en las redes sociales.

FRASES MOTIVADORAS PARA RECIBIR SEPTIEMBRE 2026

A continuación, te presentamos, compartido por la plataforma Ámbito, las mejores frases para enviar a tus seres queridos durante este nuevo mes del año:

“Bienvenido, septiembre. Que traigas contigo esperanza, paz y muchas bendiciones.”

“El mes de septiembre llega con la promesa de nuevos comienzos y días llenos de luz.”

“Que septiembre pinte nuestros días de colores y nos llene el corazón de gratitud.”

“Septiembre, mes de renovación. Abramos los brazos a todo lo bueno que viene.”

“En septiembre, los sueños florecen como los campos después de la lluvia.”

“Adiós agosto, gracias por las lecciones. Bienvenido septiembre, sorpréndenos con tus regalos.”

“Que septiembre nos inunde de momentos felices y recuerdos inolvidables.”

“Este septiembre que nos llene de energía para seguir creciendo y alcanzar nuestros sueños.”

“Con septiembre, la naturaleza se transforma y nosotros también. A recibir lo nuevo con alegría.”

“Septiembre, el mes que nos recuerda que todo lo que sembramos, algún día lo cosecharemos.”

“Nuevo mes, nueva oportunidad para empezar de cero y escribir nuestra mejor historia.”

“Que septiembre nos traiga la paz que tanto necesitamos y el amor que tanto merecemos.”

“En septiembre, celebremos la vida, el amor y todo lo bueno que está por venir.”

“Bienvenido septiembre, que tu llegada nos llene de luz, fuerza y gratitud por cada nuevo amanecer.”

¿CUÁNDO SE REGALAN FLORES AMARILLAS EN SEPTIEMBRE?

A raíz de la tendencia que surgió en TikTok, la mayoría de las personas suelen regalar flores amarillas en dos ocasiones al año, es decir, en marzo y septiembre. En América Latina, se hizo popular realizar esta acción con las familias, amistades y, en algunos casos, con desconocidos, siendo el día principal el 21 de marzo, fecha que marca la llegada de la primavera en el hemisferio norte (México), mientras que el 21 de septiembre corresponde al inicio de la primavera en el hemisferio sur (Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Paraguay, Uruguay, Brasil y Ecuador).