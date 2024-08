Luego de ganar el clásico de gran manera, Universitario no pudo mantener su buen momento en la Liga 1 2024 y cayó 1-0 ante Melgar en Arequipa. Pese a contar con un hombre más en casi todo el segundo tiempo, tras la expulsión de Horacio Orzán, el equipo crema finalmente sucumbió en el Torneo Clausura ante el ‘León del Sur’. En este contexto, se generó gran polémica por una supuesta falta en contra de Rodrigo Ureña en la previa del gol de Leonel Galeano.

¿Qué dijo Fabián Bustos sobre la supuesta falta sobre Rodrigo Ureña?

Es el mismo Fabián Bustos, técnico de la ‘U’, quien reclamó un empujón contra el volante chileno del actual campeón nacional. “Lo siento por todo lo que está pasando. Anulan un gol increíble. En el gol de ellos hay un empujón a Ureña más que claro. La realidad es que no se está compitiendo justamente. El gol de Valera fue mucho más válido”, comentó el argentino para las cámaras de L1 Max.

¿Hubo falta contra Rodrigo Ureña previo al gol de Melgar? Esto explicó el jugador chileno tras fin del partido

Ureña, por su parte, explicó qué sucedió en aquella jugada. “Yo voy a saltar y me empujan hacia adelante. No vi quién estaba atrás mío, pero claramente me empujan hacia adelante. Miré al árbitro y no quiso cobrar. Quizá interpretó otra cosa él, pero la verdad que es difícil que yo me tire dentro del área sabiendo que puedo dejar en posición de gol a un rival”, dijo el centrocampista para L1 Max.

Por último, el futbolista merengue aseguró que su molestia en el banco de suplentes no fue contra el técnico por haberlo cambiado. “Me molesto no solo por eso, porque nos hacen un gol de balón detenido, y obviamente es desconcentración de nosotros. También por ahí tenemos que hacernos responsables. En lo personal, también me hago responsable del gol, principalmente por eso. No soy de andar criticando ni cuando me sacan ni cuando me ponen. La verdad no estoy para eso, para eso está el técnico y el toma sus decisiones. De mi parte son siempre respetadas, lo mismo cuando me tocó y cuando no me tocó jugar”.

Estas son las ciudades de altura que visitará Universitario en el resto del Torneo Clausura 2024

Fecha 6 : Vs. Sport Huancayo

: Fecha 8 : Vs. Cusco FC

: Fecha 13 : Vs. Comerciantes Unidos

: Fecha 17 : Vs. Los Chankas

Cuál es la programación de la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1

SÁBADO 3 DE AGOSTO

Comerciantes Unidos vs Alianza Lima | 15:00 horas locales | L1 MAX

Cienciano vs Los Chankas | 18:00 horas locales | L1 MAX

Universidad César Vallejo vs Deportivo Garcilaso | 20:30 horas locales | L1 MAX

DOMINGO 4 DE AGOSTO

Sporting Cristal vs Carlos A.Mannucci | 11:00 horas locales | L1 MAX

Unión Comercio vs FBC Melgar | 13:10 horas locales | L1 MAX

ADT de Tarma vs Atlético Grau | 15:20 horas locales | L1 MAX

Universitario vs UTC | 20:00 horas locales | GOLPERÚ

LUNES 5 DE AGOSTO

Alianza Atlético vs Sport Huancayo | 13:00 horas locales | L1 MAX

Cusco FC vs Sport Boys | 18:00 horas locales | L1 MAX

Qué es la Liga 1

La Liga 1 es la máxima categoría de los campeonatos de fútbol oficiales en el Perú. Es organizada por la Federación Peruana de Fútbol y está conformada por 19 clubes.

Desde su fundación en 1912 la Liga 1 se ha disputado en más de 100 ocasiones. El primer torneo fue ganado por Lima Cricket and Football Club y el más reciente campeón es Universitario de Deportes.

La Liga 1 fue calificada por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol como la décima mejor liga del mundo en 2004. En el año 2019 su puesto bajó hasta el 47, superando, a nivel de Sudamérica, solo a Venezuela. En la primera década del siglo XXI, fue considerada como la quinta liga más fuerte del sur del continente y la sexta de América, mientras que a nivel mundial se ubicó en el puesto 20.