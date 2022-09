Huracán Fiona EN VIVO : Qué se sabe, qué países afecta y trayectoria

El huracán Fiona tocó tierra a lo largo de la costa suroeste de Puerto Rico cerca de Punta Tocón a las 3:20 p.m. ET con vientos de 136 km/h de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes. Es así que este domingo se fue la energía en todo Puerto Rico, según PowerOutage.us, al tiempo que el huracán Fiona golpea esta zona del Caribe que ya lidia con la amenaza de inundaciones y deslizamientos de tierra que vienen de la tormenta de categoría 1.

“Puerto Rico está 100% sin electricidad debido a una falla en la red de transmisión por el huracán Fiona”, anunció el sitio web. El gobernador Pedro Pierluisi comunicó el apagón en un tuit, señalando que todo el sistema eléctrico estaba fuera de servicio y que los funcionarios activaron los protocolos adecuados para trabajar y restablecer la energía.

EL HURACÁN MARÍA QUE AZOTÓ PUERTO RICO EN 2017

El apagón, que siguió a horas de cortes de energía que empeoraron progresivamente, se origina cinco años luego de que el huracán María destrozará la red eléctrica de Puerto Rico en septiembre de 2017, dejando a varios ciudadanos sin electricidad durante muchos meses.

Sin embargo, los funcionarios han indicado que no sucederá como la última vez, no mucho antes de que sucediera el apagón. Abner Gómez, jefe de seguridad pública y gestión de crisis de LUMA Energy, que opera la red eléctrica de Puerto Rico, informó que las autoridades de servicios públicos planean reparar y restaurar electricidad con la ayuda de las agencias gubernamentales locales. “Esto no es María, este huracán no será María”, dijo Gómez.

¿CUÁNTOS MUERTOS HA DEJADO EL HURACÁN FIONA?

Los golpes que ha dejado la tormenta ya se sienten pues se ha comunicado de al menos una muerte en Basse-Terre, en el territorio francés de Guadalupe, de acuerdo con el vicepresidente de la agencia ambiental del territorio, quien dijo que la capital había sido azotada por las inundaciones. Asimismo, en Puerto Rico, donde más de 470.000 clientes se encontraban sin electricidad al mediodía del domingo, según PowerOutage.us, y según el Servicio Meteorológico Nacional ya empezaron las inundaciones repentinas.

Según el centro de huracanes, se estima que los vientos del fenómeno se eleven a lo largo de la costa inmediata, mientras que se prevé que las condiciones se deterioren durante la tarde y la noche del domingo a medida que Fiona se traslade cerca o sobre la parte suroeste de Puerto Rico. Además, hay la posibilidad de que el centro de Fiona bordee Puerto Rico, impidiendo una “recalada” tradicional. Aunque, independientemente, los impactos de la tormenta se mantendrán igual.