El mundo no deja de sorprender cada vez más con el desarrollo de su infraestructura en diversos ámbitos, como vivienda y transporte, lo que impulsa el crecimiento de estos países. En ese contexto, hace poco ha cobrado notoriedad una megaobra hídrica que proyecta a convertirse en uno de los más importantes de Latinoamérica, debido a su impacto significativo tanto en las ciudades como en la población local. Con una extensión aproximada de 145 kilómetros, este río artificial permitirá garantizar el abastecimiento de agua potable a miles de familias que, durante años, han enfrentado problemas de desabastecimiento o dificultades para acceder a este recurso esencial. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO SERÁ EL RÍO ARTIFICIAL MÁS LARGO DE LATINOAMÉRICA?

Un megaproyecto se erige como uno de los más importantes de Sudamérica con la construcción de un “río artificial”, denominado Cinturão das Águas do Ceará, en Brasil, que busca conducir agua hacia zonas donde las precipitaciones son insuficientes. Se trata de una compleja red hidráulica diseñada para trasladar agua desde el Proyecto de Integración del río São Francisco hacia el interior de la zona, donde la primera parte de esta etapa se extiende por 145,3 kilómetros y con un diseño operativo que funciona por gravedad.

Así, la Secretaría de Recursos Hídricos de Ceará informó que el sistema impacta directamente a 24 municipios y a cerca de 561.000 habitantes. Asimismo, al integrarse con el Eixão das Águas, amplía su alcance y puede reforzar el abastecimiento para más de cinco millones de personas, incluida la región metropolitana de Fortaleza. En este marco, el uso prioritario del recurso hídrico se destina al consumo humano, seguido por las actividades industrial, turística, ganadera y agrícola.

Por último, el Cinturão das Águas tiene como propósito integrar 12 cuencas hidrográficas mediante la transposición del río São Francisco. La iniciativa responde a un objetivo claro: llevar agua a zonas donde las condiciones geográficas y climáticas restringen su disponibilidad en el país sudamericano. De acuerdo con la actualización oficial más reciente, publicada el 18 de diciembre de 2025, dicho proyecto registra un avance del 91 % y se estima que finalice a mediados del 2026, conforme comparte la plataforma Stakeholders.

¿DÓNDE CONSTRUYEN EL TREN BALA QUE PROMETE CAMBIAR EL TRANSPORTE EN LATINOAMÉRICA?

A través de El Cronista se informó que Brasil impulsa el primer tren bala de Latinoamérica, un proyecto que conectará Río de Janeiro, São Paulo y Campinas en aproximadamente 1 hora y 45 minutos. Y es que, entre los principales beneficios del Tren de Alta Velocidad (TAV) destacan su capacidad para superar los 350 km/h, reducir de manera considerable los tiempos de traslado, conectar los principales polos económicos del país y posicionarse como una alternativa competitiva frente al transporte aéreo. Asimismo, en cuanto a su tecnología ferroviaria moderna, el TAV incorporará vías exclusivas para alta velocidad, sistemas de señalización digital, control automático de operación y un diseño aerodinámico orientado a maximizar su rendimiento y eficiencia.