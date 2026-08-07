Por Redacción EC

El mundo no deja de sorprender cada vez más con el desarrollo de su infraestructura en diversos ámbitos, como vivienda y transporte, lo que impulsa el crecimiento de estos países. En ese contexto, hace poco ha cobrado notoriedad una megaobra hídrica que proyecta a convertirse en uno de los más importantes de Latinoamérica, debido a su impacto significativo tanto en las ciudades como en la población local. Con una extensión aproximada de 145 kilómetros, este río artificial permitirá garantizar el abastecimiento de agua potable a miles de familias que, durante años, han enfrentado problemas de desabastecimiento o dificultades para acceder a este recurso esencial. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.