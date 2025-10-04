No cabe duda de que LEGO es una de las compañías con mayor fabricación de juguetes en el mundo, convirtiéndose en el preferido, tanto de niños como adultos. Según LEGO Perú, la empresa registró un crecimiento de casi 23 %, impulsado por la llegada de nuevos clientes y el reforzamiento de su posición en el canal moderno durante los primeros seis meses del año. De esta manera, con el objetivo de expandirse a otros lugares del país y consolidarse en el corto tiempo, la empresa de juguetes danesa presentó su nuevo local con un novedoso formato ubicado en un distrito de Lima. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿DÓNDE SE ENCUENTRA LA NOVEDOSA TIENDA DE LEGO EN LIMA?

En una entrevista para Perú Retail, el Gerente Comercial de LEGO en Perú, Miguel Ángel Estupiñán, anunció que renovaron su local más representativo con un novedoso formato internacional: “Store of the Future”. Esta tienda, que se encuentra ubicada en el pasillo central del segundo piso en el centro comercial Jockey Plaza, permitirá que los consumidores de todas las edades puedan participar de los espacios interactivos. Es decir, entre las opciones que se tienen, los visitantes tendrán la oportunidad de crear su propia minifigura LEGO, podrán escoger entre diferentes colores, formas y tamaños para materializar sus creaciones.

Eso no es todo, según Estupiñán, esta nueva tienda, que dispone de una extensión de 118 metros cuadrados, está diseñada para que niños y adultos exploren sets, construyan de manera libre y disfruten de momentos en familia en un ambiente con fondos blancos y un estilo minimalista. Por último, se presentarán sets exclusivos y revelación de una nueva escultura LEGO diseñada especialmente para la tienda. Así, esta estrategia refuerza la fidelidad de los clientes peruanos, estimula la creatividad y posiciona a la empresa danesa como un punto de encuentro entre el juego, la educación y la cultura popular.

“Lo que más nos emociona es poder ofrecer una experiencia como ésta, que eleva nuestra tienda a los estándares que maneja la marca en otras tiendas alrededor del mundo. Mantenemos la esencia de LEGO en las tiendas, pero la llevamos a un nuevo nivel de experiencia. Este movimiento forma parte de la estrategia global de LEGO para actualizar su imagen y ofrecer espacios que van más allá de la simple compra. Estas experiencias no solo motivan a comprar, sino a involucrarse de manera creativa. El Build a Minifigure, por ejemplo, permite a cada visitante llevarse un recuerdo único de su visita, mientras que el Pick & Build Wall incentiva la experimentación y la personalización”, explicó el Gerente Comercial a Perú Retail.

¿QUÉ OTRAS EMPRESAS HAN PRESENTADO TIENDAS CON NUEVAS TEMÁTICAS EN PERÚ?

Con el propósito de que los clientes vivan una única experiencia al momento de comprar, tiendas Tambo, en alianza con dos importantes marcas, presentó sus nuevos locales temáticos en Lima. Se trata de la primera tienda inaugurada con la temática de Four Loko, ubicada en la Avenida Alfredo Benavides 5440, Surco, donde ofrece a sus consumidores un ambiente vibrante, lleno de música y diversión. En este novedoso establecimiento, los clientes podrán apreciar elementos visuales relacionados con la bebida alcohólica y productos exclusivos con llamativas ofertas.

Asimismo, otras de las marcas aliadas es la galleta Soda San Jorge con su primera tienda situada en la Avenida Javier Prado, cuadra 45, en Santiago de Surco. El diseño de esta nueva sucursal de Tambo busca brindar una experiencia distinta, donde los visitantes pueden disfrutar de juegos tradicionales peruanos como el ludo y los clásicos caminitos, generando mucha expectativa. Eso no es todo, la empresa peruana informó que durante los jueves y viernes de octubre se desarrollarán eventos especiales a partir de las 4:00 p. m. con el objetivo de fortalecer su relación con los clientes.

“En Tiendas Tambo creemos en el poder de las alianzas con marcas amigas para seguir sorprendiendo a nuestros clientes. Por eso, junto a Four Loko, realizamos una intervención especial en una de nuestras tiendas, transformando cada espacio en una experiencia única. Este proyecto refuerza nuestro compromiso de mantenernos ‘Cada vez más cerca’, creando momentos increíbles en el día a día”, detalló Tambo compartido por la plataforma Perú Retail.