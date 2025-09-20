En medio de los constantes informes sobre crisis ambientales, llega un anuncio que podría marcar un antes y un después para la salud del planeta. La Organización Meteorológica Mundial (OMM), organismo especializado de las Naciones Unidas, difundió un informe que trae esperanza no solo a la naturaleza, sino también a la vida de millones de personas.

Se trata de un pronóstico que proyecta un futuro más seguro frente a los efectos de la radiación solar y que, de cumplirse, podría reducir drásticamente enfermedades y daños en los ecosistemas. La noticia ha sido calificada como un logro de la cooperación internacional y un recordatorio del poder de la ciencia. A continuación, te contamos qué reveló la ONU.

¿QUÉ REVELÓ LA ONU?

El organismo meteorológico de Naciones Unidas aseguró que la capa de ozono, debilitada por décadas de contaminación, se encuentra en un proceso de recuperación sostenido. El agujero que cada año aparece sobre la Antártida se redujo en 2024 en comparación con los periodos anteriores, lo que se interpreta como un progreso significativo. Según la OMM, si esta tendencia continúa, la capa podría alcanzar valores similares a los registrados hace más de 40 años.

¿POR QUÉ LA CAPA DE OZONO ES TAN IMPORTANTE?

La capa de ozono funciona como un escudo natural que bloquea gran parte de la radiación ultravioleta emitida por el Sol. Esta protección es esencial para evitar daños en la salud humana, como mutaciones en el ADN, debilitamiento del sistema inmunológico y diversas enfermedades relacionadas con la exposición a los rayos UV. Además, su presencia es determinante para la conservación de los ecosistemas, ya que limita el impacto directo de la radiación en animales, plantas y océanos.

¿QUÉ FACTORES PROVOCARON SU DETERIORO?

El desgaste comenzó a detectarse en los años setenta, cuando los científicos advirtieron que los clorofluorocarburos (CFC), utilizados de forma masiva en aerosoles, sistemas de refrigeración y aires acondicionados, destruían progresivamente el ozono estratosférico. Esta situación generó cada año enormes agujeros en distintas zonas, siendo el de la Antártida el más preocupante. A partir de entonces, se comprendió la urgencia de una acción global para revertir el problema, según informa RPP.

¿CÓMO SE LOGRÓ SU RECUPERACIÓN?

La comunidad internacional respondió con un acuerdo histórico: el Protocolo de Montreal, firmado en 1987. Gracias a este pacto, se prohibió y eliminó de manera gradual la fabricación y el consumo de sustancias dañinas para el ozono, lo que permitió reducir en más del 99% el uso de los químicos responsables del daño. Este esfuerzo colectivo es considerado uno de los mayores logros en materia de cooperación ambiental y sirve hoy como ejemplo de lo que la humanidad puede alcanzar cuando une fuerzas frente a un desafío global.

¿CUÁL ES EL PRONÓSTICO PARA LAS PRÓXIMAS DÉCADAS?

Los expertos estiman que hacia la mitad del siglo XXI la capa de ozono habrá recuperado casi por completo los valores que tenía antes de la crisis. Aunque factores naturales de la atmósfera pueden influir en el ritmo de este proceso, la tendencia general es positiva. De consolidarse, la recuperación significará una disminución en los casos de cáncer de piel, cataratas y otros problemas de salud, además de una mayor estabilidad para los ecosistemas del planeta.