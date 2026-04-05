Durante años, Dragon Ball se ha consolidado como uno de los programas más exitosos entre niños y jóvenes, debido a su narrativa enfocada en la acción, el crecimiento personal, la resiliencia y la amistad. Entre los personajes más icónicos se encuentra Goku, Vegeta y Piccolo, quienes en permanente búsqueda por fortalecerse y proteger a los demás conecta con la aspiración infantil de superación y poder. Frente a esta situación, una importante investigación en la Universidad de Malta reveló que los niños de las décadas de los 80 y 90, que crecieron viendo este famoso anime en la televisión, desarrollaron una determinada visión de la sociedad. Esto, sin duda, ha generado una serie de reacciones y curiosidades entre los adultos que pasaron por una de las épocas más bonitas de la vida. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿POR QUÉ LOS NACIDOS EN LOS AÑOS 80 Y 90 QUE CRECIERON VIENDO DRAGON BALL DESARROLLARON UNA VISIÓN DISTINTA EN LA SOCIEDAD?

A través de un estudio del académico Kurt Pace en la Universidad de Malta, compartido por la plataforma Xataka, indicó que los niños que crecieron viendo Dragon Ball en la década de los 80 y 90 habrían formado una ambigüedad moral en la sociedad. Es decir, se debe a personajes del anime como Piccolo o Vegeta, quienes al inicio se mostraron como fuertes adversarios, pero con el tiempo evolucionaron hasta convertirse en aliados. Y es que, de acuerdo con la investigación, no se trataba únicamente de villanos que se volvían buenos, sino de sus propios conflictos internos, orgullo, errores e incluso procesos de transformación, lo que implicaba comprender las motivaciones detrás de cada uno de ellos. Por último, la serie creada por Akira Toriyama permitió que un grupo de personas se acercaran a relatos con conflictos emocionales y morales. No obstante, según especialistas, esto no determina el desarrollo de uno de ellos, sino que sugiere que estas historias formaron parte de una generación que aprendió a interpretar el mundo en el que vive.

¿QUÉ SIGNIFICA QUE ALGUNAS PERSONAS MIREN HACIA ABAJO MIENTRAS CAMINAN?

De acuerdo con una experta en conducta, compartido por la plataforma TyC, las personas que miran al suelo mientras caminan puede tener relación con diversos factores emocionales o rasgos de personalidad. Es decir, puede reflejar situaciones como timidez o inseguridad en contextos sociales, estados de ánimo bajos o preocupación, un alto nivel de introspección o una marcada tendencia a la reflexión, así como una simple distracción o concentración en pensamientos propios. Sin embargo, la especialista indica que no hay una única interpretación valida a todos estos casos. Asimismo, advierte que, para interpretar adecuadamente el lenguaje corporal, es indispensable observar el comportamiento de la persona y el contexto en el que se produce.