Por Redacción EC

Durante años, Dragon Ball se ha consolidado como uno de los programas más exitosos entre niños y jóvenes, debido a su narrativa enfocada en la acción, el crecimiento personal, la resiliencia y la amistad. Entre los personajes más icónicos se encuentra Goku, Vegeta y Piccolo, quienes en permanente búsqueda por fortalecerse y proteger a los demás conecta con la aspiración infantil de superación y poder. Frente a esta situación, una importante investigación en la Universidad de Malta reveló que los niños de las décadas de los 80 y 90, que crecieron viendo este famoso anime en la televisión, desarrollaron una determinada visión de la sociedad. Esto, sin duda, ha generado una serie de reacciones y curiosidades entre los adultos que pasaron por una de las épocas más bonitas de la vida. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.