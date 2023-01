Ingreso Solidario 2023: ¿Qué pasa si no he reclamado los pagos anteriores?

De acuerdo con las cifras de Prosperidad Social, son más de 4 millones de hogares en Colombia que se han beneficiado con el programa de Ingreso Solidario, pues se trata de una estrategia que tiene como objetivo luchar contra la pobreza.

A pesar de que inició en el gobierno de Iván Duque producto de la crisis por la pandemia del COVID-19, el presidente Gustavo Petro tomó la decisión de hacer ciertas modificaciones para beneficiar a grupos poblacionales específicos.

INGRESO SOLIDARIO: ¿QUÉ SUCEDE SI NO LOGRÉ RECLAMAR PAGOS ANTERIORES?

Cabe recordar que el pago del último ciclo de Ingreso Solidario, que pertenece al número 32 y 33, ya se abonó desde el 7 al 30 de diciembre de 2022. Por consiguiente, Prosperidad Social a cada momento adelanta programas con el fin de incentivar el reclamo de pagos acumulados.

No obstante, se acordó desde Prosperidad Social en enero de 2021, que solo se podría acumular hasta tres pagos del programa, por lo que, quienes no reclamen Ingreso Solidario en tres veces consecutivas, serán suspendidos y los recursos de los giros que no se cobraron se acumularán.

LOS BANCOS HABILITADOS PARA COBRAR EL INGRESO SOLIDARIO

El programa cuenta con alianza de algunas entidades bancarías de todo el país. El ciudadano que ha sido beneficiario obtendrá por parte de la entidad financiera un mensaje de texto cuando se haya depositado el bono. De esta manera, le mostramos el listado de las entidades financieras:

AV Villas

Bancamia S.A.

Banco Agrario

Banco Caja Social

Banco Corpbanca – Helm

Banco Falabella S.A.

Banco Finandina S.A.

Banco Pichincha S.A.

Banco WWB S.A.

Bancolombia

Bancolombia – Ahorro A La Mano

Bancolombia – Nequi

Bancoomeva S.A.

¿QUÉ ES EL INGRESO SOLIDARIO?

El programa Ingreso Solidario fue creado por el Gobierno Nacional de Colombia para calmar los efectos sociales de la pandemia en las familias colombianas. Debido a la Ley de Inversión Social, Prosperidad Social ha ejecutado el programa hasta el 2022. Asimismo, se aumentó la cobertura del programa de 3 millones a 4 millones 85 mil hogares beneficiarios, desde marzo y abril de 2022.

El programa Ingreso Solidario tiene como prioridad a los hogares registrados en condición de pobreza extrema a través de SISBÉN IV (Grupo A). El 64,13% de los hogares que ya han cobrado está representado por mujeres cabeza de hogar.

Es importante recordar que para formar parte del programa Ingreso Solidario de Colombia no es necesario intermediarios ni inscripciones ya que todo el proceso se realiza mediante la actualización de la encuesta del Sisbén IV.