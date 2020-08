El famoso conductor de la televisión argentina Alejandro Fantino reveló en Instagram haber dado positivo a coronavirus. Esto tras someterse a un hisopado por recomendación de su médico personal. En su cuenta de Instagram, el presentador del canal América TV dio a conocer cómo procederá a aislarse para no poner en riesgo a nadie en su hogar.

“Me gustaría contarles cosas más divertidas, pero, alrededor de la 1 de la mañana del sábado me empezó a picar la garganta. Hoy me levanté, sentía lo mismo. Una pequeña picazón de garganta y un dolor corporal. Llamé a mi médico, me prescribió hisoparme. Automáticamente me aislé. Hace ratito me llegó el resultado y Covid positivo”, inició.

El locutor deportivo identificado con Boca Juniors señaló que por el momento se encuentra “perfecto”, sin embargo, tomará las precauciones debidas.

“Por unos días, hasta que me pase, pero serán 14 días de entrada en los que estaré aislado en casa, me tiran la comida por debajo de la puerta. Estaré bien cuidado por mi médico, aislado, esperando que esto pase pronto”, añadió.

Fantino reflexionó en torno a que uno puede contagiarse de coronavirus así se cuide, tal como él lo hace. “Esto nos puede pasar por más que uno se cuide. Les quería contar esto. Estaré offline un tiempo para concentrarme. Voy a leer, tengo mis juguetes al costado. Cuídense porque el virus está por todos lados. Vamos para adelante”, finalizó.

Cabe indicar que Alejandro Fantino y su equipo de panelistas en América TV de Argentina ya se habían aislado días atrás luego de que una integrante de su equipo de producción diera positivo a Coronavirus. Esto motivó a que su espacio se transmita un tiempo vía Streaming desde la casa de cada uno de sus compañeros. El último viernes todo ocurrió en el set del canal.

