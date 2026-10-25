Ir al gimnasio con frecuencia y mantener una alimentación equilibrada suelen ser dos de las principales prioridades de quienes desean mejorar su condición física. Sin embargo, existe otro aspecto que puede influir en los resultados y que no siempre recibe la atención necesaria: el descanso nocturno. Dormir pocas horas podría dificultar los cambios que se buscan mediante el ejercicio y la dieta, incluso cuando se mantienen hábitos saludables.

Carlos Alix, investigador, profesor universitario y especialista en entrenamiento, abordó este tema en el pódcast ‘WORLDCAST’, donde explicó cómo influye el sueño en la pérdida de grasa y el desarrollo muscular. Sus declaraciones ponen el foco en la importancia de dormir lo suficiente para favorecer la recuperación y conservar la masa muscular, dos aspectos que conviene considerar al planificar una rutina de entrenamiento.

El sueño es fundamental para perder grasa y ganar músculo

Alix destacó que el descanso debe tener un lugar prioritario entre los hábitos de quienes buscan transformar su composición corporal. “El sueño es fundamental”, afirmó durante su intervención, al advertir que dormir menos de lo necesario puede perjudicar los resultados del entrenamiento y la alimentación.

El investigador explicó que las investigaciones sobre restricción del sueño han encontrado diferencias entre personas que descansan distintas cantidades de horas, aunque siguen pautas similares de dieta y actividad física. Por ello, entrenar y comer adecuadamente no siempre basta para conseguir los cambios esperados si el descanso es insuficiente.

Foto: Pexels

Dormir cinco horas puede favorecer una mayor pérdida muscular

En estudios sobre adelgazamiento mencionados por Alix, se compararon participantes que permanecían ocho horas en la cama con otros que solo disponían de cinco. Aunque ambos grupos podían reducir su peso de forma semejante, quienes dormían menos perdían proporcionalmente más músculo y menos grasa.

Esta diferencia demuestra que el número que aparece en la báscula no refleja por sí solo la calidad del cambio corporal. Conservar la musculatura también resulta importante para mantener la fuerza, desplazarse con facilidad y realizar actividades cotidianas de manera independiente durante la vejez.

El descanso también influye en el desarrollo de los músculos

La falta de sueño también puede afectar a quienes buscan aumentar su volumen muscular. Según los estudios citados por el especialista, las personas que descansan menos pueden acumular una mayor proporción de grasa y desarrollar menos músculo durante etapas en las que consumen más energía y entrenan fuerza.

Esto no significa que dormir poco elimine cualquier posibilidad de progresar, pues los resultados dependen de diversos factores individuales y de las características del entrenamiento, según informa El Confidencial.

(Foto referencial: Magnific)

Hábitos para mejorar la calidad del sueño

Los adultos suelen necesitar entre siete y nueve horas de sueño cada noche, aunque esta cantidad varía según las circunstancias personales. Mantener horarios regulares, limitar la cafeína al final del día y preparar un dormitorio confortable puede favorecer el descanso.

Alix también ha contado que atravesó periodos de insomnio por dificultades para desconectar mentalmente. Su experiencia refuerza la importancia de cuidar la higiene del sueño como parte de una rutina saludable. Dormir bien no reemplaza la alimentación equilibrada ni el ejercicio, pero contribuye a aprovechar mejor ambos esfuerzos.

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