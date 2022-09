Falta muy poco para que se anuncie de manera oficial el lanzamiento del iPhone 14, y muchos fanáticos de estos dispositivos no resisten las ansias de especular y analizar las novedades que traerá el nuevo dispositivo de la familia Apple. En este caso, se trata del indicador de porcentaje de batería. ¿Volverá o no? Entérate de todos estos detalles en la siguiente nota que hemos preparado al respecto sobre esta importante noticia.

¿VUELVE EL INDICADOR DE PORCENTAJE DE BATERÍA?

Hasta hace unos días, no se había hablado de este tema, sin embargo, MacRumors, un usuario que por lo general brinda adelantos en noticias referidas a los dispositivos Apple, dio con una imagen que indica que al parecer la empresa de la manzana mordida no quedó satisfecha con la recepción de este nuevo indicador de la beta de iOS16 y estarían esforzándose por traer de vuelta el indicador clásico.

La imagen que indica que al parecer la empresa de la manzana mordida no quedó satisfecha con la recepción de este nuevo indicador de la beta de iOS16 y estarían esforzándose por traer de vuelta el indicador clásico. (Captura)

Como se puede observar en la imagen, el iPhone 14 Pro tendría el indicador de batería clásico al lado de la figura clásica, algo que no se había visto desde el iPhone X, debido a problemas de espacio con el notch.

Ahora, con el nuevo diseño del iPhone 14 Pro, hay un poco más de espacio en el dispositivo, y justamente eso es lo que Apple parece haber tomado en consideración para traer de vuelta el clásico look de antaño, según MacRumors.

QUÉ NOVEDADES TRAE EL NUEVO IPHONE 14

Por el momento, se sabe que este nuevo dispositivo llegará con la incorporación de iOS 16, que es la última versión del sistema operativo. Sobre su precio, tampoco se conoce mucho al respecto, más aún cuando se entiende que este nuevo celular tendrá mejoras en comparación a sus versiones anteriores, que de por sí ya son demasiado profesionales.

Algunos fanáticos y expertos en el tema de iPhones y todo lo que tenga que ver con la tecnología de Apple estiman que el nuevo dispositivo podría llegar a costar desde los 899 dólares, teniendo en cuenta que este podría ser el precio del modelo más básico.

Sobre los modelos que se venderán, se conoce que serán el ‘iPhone 14′, ‘iPhone 14 Max’, ‘iPhone 14 Pro’ y ‘iPhone 14 Pro Max’ con un módulo de cámara mucho más integrado que en versiones anteriores.

Por último, algunos detalles adicionales que agregar son que los colores de estas versiones serían el morado, rosado, plateado, negro, dorado y azul; además que el ‘iPhone 14′ no contaría con ‘notch’, es decir, con cámara integrada directamente en la pantalla, eso no significa que desaparecerá el ‘Face ID’, pero se creería que, para que no suceda, las perforaciones en pantalla serán más grandes de lo esperado.

QUÉ ES APPLE

Apple, Inc. es una empresa estadounidense que diseña y produce equipos electrónicos, software y servicios en línea. Tiene su sede principal en el Apple Park, en Cupertino y la sede europea en la ciudad de Cork.

Su ícono más característico es la manzana mordida y su personaje más reconocido fue Steve Jobs, un empresario, diseñador industrial, magnate empresarial, propietario de medios e inversor estadounidense que fue cofundador y presidente ejecutivo de Apple y máximo accionista individual de The Walt Disney Company.