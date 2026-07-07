El Mundial de Fútbol 2026 sigue dejando momentos históricos, y esta vez la acción no solo estuvo dentro de la cancha, sino también detrás de los arcos. En un agónico partido de octavos de final, Argentina logró vencer a Egipto por 3-2 en el último minuto, pero el verdadero foco de las redes sociales se lo llevó el polémico creador de contenido estadounidense, IShowSpeed.

El streamer, conocido por su ferviente fanatismo por Cristiano Ronaldo, se convirtió en el protagonista inesperado de la tarde al intentar —y aparentemente lograr— desconcentrar a Lionel Messi en un momento clave.

El increíble cruce entre IShowSpeed y Lionel Messi en octavos de final

Durante el primer tiempo del tenso encuentro entre la albiceleste y los faraones, el árbitro cobró un penal a favor de Argentina. Como era de esperarse, el capitán Lionel Messi se plantó frente a la pelota para abrir el marcador. Lo que nadie vio venir fue que, justo detrás del arco egipcio, se encontraba IShowSpeed vistiendo la camiseta de Egipto y listo para armar su propio show.

SPEED ASEGURA QUE MESSI HA FALLADO EL PENALTI POR SU CULPA 🤨



EL STREAMER A ESCASOS METROS DE LA PORTERÍA, HA EMPEZADO A BAILAR, LADRAR Y GRITAR PARA DISTRAER AL JUGADOR



“HA FUNCIONADO?? HA FUNCIONADO CHAT!!! DIOS MÍOS. HA FUNCIONADO.” pic.twitter.com/cMPICokgnX — Terreno Viral (@terrenoviral) July 7, 2026

Mientras el astro argentino se concentraba, el creador de contenido comenzó a hacer movimientos erráticos, señas exageradas y, fiel a su estilo, empezó a ladrarle a Messi a todo pulmón para intentar romper su enfoque.

“¡Ha funcionado, chat!”: La eufórica reacción de Speed tras el penal fallado de Messi

Para sorpresa de los miles de aficionados en el estadio y los millones que seguían la transmisión en vivo, Lionel Messi falló el penal. Inmediatamente después de que el disparo no terminara en el fondo de la red, la cámara de Speed captó su propia e increíble reacción de incredulidad y locura.

“¡Ha funcionado, chat, ha funcionado! ¡Por Dios! ¡Ha funcionado! ¿Qué?”, gritó Speed completamente descontrolado ante su cámara, asegurando que sus ladridos y su “gualicho” fueron la razón principal por la que el 10 de la selección argentina erró el tiro.

El clip tardó apenas unos minutos en inundar plataformas como X (Twitter), TikTok y YouTube, acumulando millones de reproducciones y abriendo el debate sobre si la presión del streamer realmente influyó en la estrella argentina.

Argentina sufre pero avanza a cuartos tras vencer 3-2 a Egipto

A pesar del insólito momento y de la enorme resistencia del equipo egipcio, la jerarquía de los campeones del mundo terminó pesando más. En un partido de ida y vuelta que parecía destinado al tiempo extra con un empate 2-2, Argentina clavó el 3-2 definitivo en el último minuto del partido, sellando su pase a los cuartos de final del Mundial 2026.

El susto de Messi y el show de Speed quedarán como una de las anécdotas más bizarras y virales de esta Copa del Mundo. ¿Volverá el streamer a aparecer en el próximo partido de la scaloneta para intentar frenar a Leo?