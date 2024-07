Janet Barboza utilizó el espacio de su programa “América Hoy” para arremeter contra Ana Paula Consorte, pareja de Paolo Guerrero, quien hace unos días utilizó su grupo de difusión en Instagram para criticar a Brunella Horna, compañera de conducción de la popular ‘Rulitos’. Este episodio dejó en claro el fuerte compromiso que tiene la conductora con sus colegas. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿DE QUÉ MANERA DEFENDIÓ JANETH BARBOSA A BRUNELLA HORNA?

En lugar de abordar directamente el mensaje que compartió Ana Paula Consorte hacia Brunella Horna, Janet Barboza decidió hablar sobre las acciones en general de la modelo brasileña, enfatizando que estas han tenido un impacto negativo en la carrera de su pareja, Paolo Guerrero, según informa el diario El Popular.

“Qué días aquellos donde Paolo Guerrero brillaba con una madre que sabía guiarlo, que sabía poner los intereses de sus hijos primero”, empezó diciendo la conductora de televisión, para luego empezar a atacar a la influencer. “Ahora tenemos a un Paolo Guerrero, creo yo en la parte más baja de su carrera (...) Digamos que los últimos capítulos de Paolo están siendo escritos por Consorte, cuya vida gira en torno y a malograrle la carrera a Guerrero”, expresó.

Luego, la popular ‘Rulitos’ recordó todos los problemas que puso la brasileña en la vida profesional y privada del goleador peruano. “Desde que llegó al país puso todos los peros, para que Paolo no esté. Nunca estuvo de acuerdo, no quería ir a Trujillo, insultó a la suegra en redes sociales, pero nosotros le preparamos algo detallado”, enfatizó Janet antes de presentar una nota relacionada a los polémicos actos de Consorte.

¿CUÁL FUE LA CRÍTICA DE ANA PAULA CONSORTE A BRUNELLA HORNA?

Tras la reciente polémica por negarse a jugar en su club, Paolo Gurrero recibió varias críticas, incluida la de Brunella Horna, esposa de Richard Acuña (dueño del club César Vallejo), quien aseguró que si el jugador desea irse, tendría que pagar su cláusula de salida.

Ante esta situación, Ana Paula Consorte respondió fuerte y claro con un extenso mensaje compartido en su canal de difusión de Instagram. “Mujer, ¿vives con tu marido? ¿Tienes una conversación con él día a día? Al parecer no, porque hablas tonterías y media. Pregúntale a bien a tu marido que él sabía”, escribió Consorte en su publicación, el cual finalizó con las siguientes palabras: “Espero que esté aclarado… Conversa bien y asesórate bien con tu marido antes de seguir hablando tanta pavada”.

¿QUÉ LE RESPONDIÓ BRUNELLA HORNA A ANA PAULA CONSORTE?

Brunella Horna no se quedó callada y respondió, en vivo en “América Hoy”, al mensaje que le envió la pareja del ‘Depredador’. Con una irónica sonrisa, Horna fue contundente al recordarle a la brasileña que si el futbolista desea desvincularse de su club, debe pagar su multa y partir a donde quieran.

“Mañana te respondo cada detalle que me has escrito Ana Paula. No sé si tienes algo en contra mía, no sé. Te aconsejo que le digas a tu marido, esposo, conviviente, como le quieran decir, que pague la multa y se van felices de la vida al equipo que ustedes quieran. Chau, chau”, dijo la joven conductora de televisión.