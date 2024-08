El pasado 31 de julio, Universitario de Deportes no pudo obtener una victoria ante Melgar en el estadio Monumental de la UNSA, incluso al finalizar el partido se generó una bronca entre jugadores de ambos equipos que no pasó a mayores. Ante lo sucedido, Alianza Lima lanzó un comunicado expresando su molestia por lo ocurrido y pidió sanciones para los implicados, aunque no cayó nada bien en la ‘U’, especialmente para Jean Ferrari que salió a despotricar contra el club blanquiazul. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO JEAN FERRARI SOBRE EL COMUNICADO DE ALIANZA LIMA?

A su llegada al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Jean Ferrari brindó declaraciones para la prensa y mostró su incomodidad con Alianza Lima por haber emitido un comunicado pidiendo fuertes sanciones para los jugadores por las peleas protagonizadas en Arequipa ante la Comisión Disciplinaria de la FPF. En ese sentido, el administrador crema lamentó estas notificaciones desde el club victoriano y mencionó que dicho texto lo redactaron sus propios hinchas.

“Es desgastante escuchar todos los días cosas en contra de la ‘U’. Juega nuestro clásico rival en otra cancha y sus hinchas están hablando de nosotros, juega Cristal en otro lado y los periodistas están hablando de nosotros. Entiendo, estamos viviendo un mes importante para nosotros, cumplimos el centenario la próxima semana, tenemos un partido el domingo contra UTC, pero están hablando de lo de ayer, del clásico de hace una semana”, dijo al inicio.

“Alianza saca un comunicado hace cinco días hablando de nosotros. Es lamentable, ¿qué más puedo decir? Como la mayoría de comunicados que han hecho este año, lo han escrito sus hinchas. Eso es lo único que puedo opinar sobre un comentario de esa naturaleza”, precisó a los diferentes medios de comunicación que se encontraban presentes.

¿CUÁNTOS DÍAS UNIVERSITARIO DE DEPORTES NO PIERDE EN EL ESTADIO MONUMENTAL DE ATE?

Universitario de Deportes no conoce la derrota en el Monumental desde hace más de un año, es decir, 509 días, cuando fue derrotado por Alianza Lima con goles de Pablo Sabbag y Gabriel Costa el 19 de febrero de 2023 por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1. Entonces, hasta la fecha el equipo de Fabian Bustos se mantiene invicto jugando de local.

CRONOGRAMA DE UNIVERSITARIO DE DEPORTES EN EL TORNEO APERTURA 2024

Fecha 5

Cienciano vs. Los Chankas

Comerciantes Unidos vs. Alianza Lima

Unión Comercio vs. Melgar

ADT vs. Atlético Grau

Sporting Cristal vs. Carlos Mannucci

Universitario vs. UTC

César Vallejo vs. Deportivo Garcilaso

Alianza Atlético vs. Sport Huancayo

Cusco FC vs. Sport Boys

Fecha 6

Deportivo Garcilaso vs. Alianza Atlético

Melgar vs. Comerciantes Unidos

UTC vs. Unión Comercio

Sport Huancayo vs. Universitario

Alianza Lima vs. ADT

Cusco FC vs. César Vallejo

Atlético Grau vs. Sporting Cristal

Carlos Mannucci vs. Cienciano

Sport Boys vs. Los Chankas

Fecha 7

Cienciano vs. Atlético Grau

Comerciantes Unidos vs. UTC

Unión Comercio vs. Sport Huancayo

ADT vs. Melgar

Sporting Cristal vs. Alianza Lima

Universitario vs. Deportivo Garcilaso

Alianza Atlético vs. Cusco FC

Los Chankas vs. Carlos Mannucci

César Vallejo vs. Sport Boys

Fecha 8

Deportivo Garcilaso vs. Unión Comercio

Melgar vs. Sporting Cristal

UTC vs. ADT

Sport Huancayo vs. Comerciantes Unidos

Alianza Lima vs. Cienciano

Cusco FC vs. Universitario

Atlético Grau vs. Los Chankas

César Vallejo vs. Alianza Atlético

Sport Boys vs. Carlos Mannucci

Fecha 9

Cienciano vs. Melgar

Comerciantes Unidos vs. Deportivo Garcilaso

Unión Comercio vs. Cusco FC

ADT vs. Sport Huancayo

Sporting Cristal vs. UTC

Universitario vs. César Vallejo

Carlos Mannucci vs. Atlético Grau

Los Chankas vs. Alianza Lima

Alianza Atlético vs. Sport Boys

Fecha 10

Cienciano vs. ADT

Melgar vs. Los Chankas

UTC vs. Cienciano

Sport Huancayo vs. Sporting Cristal

Alianza Lima vs. Carlos Mannucci

Cusco FC vs. Comerciantes Unidos

César Vallejo vs. Unión Comercio

Alianza Atlético vs. Universitario

Fecha 11

Cienciano vs. Sport Huancayo

Comerciantes Unidos vs. César Vallejo

Unión Comercio vs. Alianza Atlético

ADT vs. Cusco FC

Sporting Cristal vs. Deportivo Garcilaso

Atlético Grau vs. Alianza Lima

Carlos Mannucci vs. Melgar

Los Chankas vs. UTC

Universitario vs. Sport Boys

Fecha 12

Deportivo Garcilaso vs. Cienciano

Melgar vs. Atlético Grau

UTC vs. Carlos Mannucci

Sport Huancayo vs. Los Chankas

Universitario vs. Unión Comercio

Cusco FC vs. Sporting Cristal

César Vallejo vs. ADT

Alianza Atlético vs. Comerciantes Unidos

Sport Boys vs. Alianza Lima

Fecha 13

Cienciano vs. Cusco FC

ADT vs. Alianza Atlético

Comerciantes Unidos vs. Universitario

Sporting Cristal vs. César Vallejo

Alianza Lima vs. Melgar

Atlético Grau vs. UTC

Carlos Mannucci vs. Sport Huancayo

Los Chankas vs. Deportivo Garcilaso

Unión Comercio vs. Sport Boys

Fecha 14

Unión Comercio vs. Comerciantes Unidos

Deportivo Garcilaso vs. Carlos Mannucci

UTC vs. Alianza Lima

Sport Huancayo vs. Atlético Grau

Universitario vs. ADT

Cusco FC vs. Los Chankas

César Vallejo vs. Cienciano

Alianza Atlético vs. Sporting Cristal

Sport Boys vs. Melgar

Fecha 15

Cienciano vs. Alianza Atlético

Melgar vs. UTC

ADT vs. Unión Comercio

Sporting Cristal vs. Universitario

Alianza Lima vs. Sport Huancayo

Atlético Grau vs. Deportivo Garcilaso

Carlos Mannucci vs. Cusco FC

Los Chankas vs. César Vallejo

Comerciantes Unidos vs. Sport Boys

Fecha 16

Deportivo Garcilaso vs. Alianza Lima

Comerciantes Unidos vs. ADT

Unión Comercio vs. Sporting Cristal

Sport Huancayo vs. Melgar

Universitario vs. Cienciano

Cusco FC vs. Atlético Grau

César Vallejo vs. Carlos Mannucci

Alianza Atlético vs. Los Chankas

Sport Boys vs. UTC

Fecha 17