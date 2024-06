Jefferson Farfán en conversación con Diego Penny: “Siempre le metía de 3 (goles) para arriba, creo que por él me vendieron al extranjero”

Una vez más, Jefferson Farfán vuelve a generar controversia en las redes sociales luego de los fulminantes comentarios a Diego Penny en el avance de su programa. El popular ‘10 de la calle’ no dudo en vacilar a su excompañero de la selección peruana mientras le realizaba la entrevista junto a Roberto Guizasola. Todos los detalles sobre estas entretenidas declaraciones en la siguiente nota.

¿QUÉ LE DIJO JEFFERSON FARFÁN A DIEGO PENNY?

En el avance del programa ‘Enfocados’ que se transmite a través de YouTube, conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, tendrán como invitado a Diego Penny que estará contando pormenores acerca de su vida personal y carrera futbolística a lo largo de estos años. No obstante, mientras iniciaba la presentación del guardameta, la ‘Foquita’ empezó a molestarlo.

“Yo le he metido varios golcitos, pero es distinto porque ha estado en el exterior. Mide como tres metros. ¿Quién te dijo que era arquero?”, dijo el ex de Melissa Klug.

Asimismo, el exjugador de Alianza Lima no paró de realizarle diversas bromas a Penny sobre los goles que él le realizó cuando se enfrentaron en algunas ocasiones, incluso se atrevió a revelar que gracias al arquero de Deportivo Garcilaso pudo emigrar al extranjero para integrar un club.

“Siempre le metía de tres para arriba, es más yo creo que con él a mí me vendieron al extranjero. En la selección, en los entrenamientos tapaba penales, el tema era en los partidos oficiales” sostuvo entre risas el exfutbolista.

¿QUÉ DIJO PACO BAZÁN SOBRE JEFFERSON FARFÁN?

Paco Bazán utilizó su programa ‘El deportivo en otra cancha’ que se transmite a través de ATV para comentar acerca de las declaraciones que brindó Jefferson Farfán y Christian Cueva en ‘Enfocados’, donde se expresaban sobre ‘Chicho’ Salas, exentrenador de Alianza Lima. De esta manera, el exjugador de Universitario no dudo en despotricar contra la ‘Foquita’ debido al contenido de su programa.

“Christian Cueva se sentó en el podcast del nuevo ‘plonso’ (soplón) del fútbol peruano. Jefferson Farfán se ha convertido en el nuevo contador de intimidades, un quebrador de códigos de vestuario. Me encanta que se sienten ahí, ellos viven una película equivocada, falsa y hacen pensar diferente al hincha de lo que realmente ha sucedido, lo que todos hemos visto en diversas ocasiones”, dijo el conductor de TV.

¿CUÁNTOS HIJOS TIENE JEFFERSON FARFÁN?

Luego que Jefferson Farfán revelara en su podcast ‘Enfocados’ que se transmite mediante YouTube, que tiene una hija de un año y dos meses, los seguidores del futbolistas se sorprendieron por lo dicho y se cuestionaron la cantidad de hijos que tiene hasta ahora. En ese contexto, el popular ‘10 de la calle’ cuenta con cuatro hijos de distintas parejas a lo largo de todos estos años.

La primera se llama Maialén, que fue producto del amor con Mercedes Carrasco. Ambos se conocieron cuando tenían aproximadamente 16 años, pero tiempo después ella salió embarazada y empezaron los conflictos. En ese momento, Farfán no aceptaba ser el padre de la menor, por lo que llevó a problemas legales entre la pareja. Aunque, luego de varios meses llevaron la fiesta en paz por el bien de la pequeña.

Después, viene Adriano y Jeremy que son hijos de Melissa Klug. A pesar que la chalaca tenía tres hijas, ellos tomaron la decisión de iniciar una relación, incluso la ‘Foquita’ se la llevó a Europa cuando en esa época se encontraba jugando para un equipo de Países Bajos. Tras varios años, el amorío termino por supuestas infidelidades por parte de Jefferson, además de fiestas y salidas.

Finalmente, en su programa el exseleccionado nacional confesó que su última hija se llama Luana, pero no entregó más detalles sobre la madre de la menor. No obstante, el medio ‘América Espectáculos’ reveló que la supuesta progenitora sería la joven Darinka Ramírez, que hasta el momento no se ha pronunciado al respecto. Asimismo, el exjugador de Alianza Lima no dudo en dejar en claro que se encuentra soltero y así lo quiere estar durante todos estos años.