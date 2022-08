La relación entre los actores de cine y populares figuras de Hollywood, Jennifer Lopez y Ben Affleck, otra vez vuelve a estar en la opinión pública luego de que se especulara que la pareja volvería a casarse este fin de semana. ¿Qué se sabe al respecto? En esta nota responderemos esta y otras interrogantes más que debes conocer acerca de este popular dúo que encanta a más de un amante de las famosas películas de Estados Unidos.

¿JENNIFER LOPEZ Y BEN AFFLECK SE VUELVEN A CASAR EL FIN DE SEMANA?

Según la información que se ha compartido en diversos medios de comunicación, Jennifer Lopez y Ben Affleck celebrarían su amor con una gran fiesta tras casarse en Las Vegas, hace tan solo un mes atrás. Según la revista Hola, la fiesta de este fin de semana será de tres días y se realizará en la casa del actor Ben Affleck, quien tiene una impresionante propiedad de 33 hectáreas en Hampton Island en la costa de Georgia que adquirió meses después de comenzar su historia de amor con Jennifer Lopez hace dos décadas.

Quienes estarían invitados a esta celebración, serían familiares y amigos de la pareja. Según TMZ y Page Six, “va a ser todo sobre J.Lo. Ben quiere que todo el enfoque esté en ella para su gran día”.

Sobre el cronograma de esta reunión que realizarán Jennifer Lopez y Ben Affleck, se sabe que el viernes será la cena para los invitados, la celebración nupcial será el sábado y el domingo, una parrillada y un picnic, cerrará con broche de oro los tres días de fiesta de la popular pareja estadounidense.

Detrás de este evento, estará el célebre organizador Colin Cowie. Entre la lista de invitados, según contó una fuente anónima a la revista Page Six, se encontrarían Matt Damon, Jimmy Kimel, el hermano actor de Ben, Casey Affleck y la actriz Drea de Matteo, entre otros.

SOBRE LA RELACIÓN ENTRE JENNIFER LOPEZ Y BEN AFFLECK

La historia entre Jennifer Lopez, de 52 años, y Ben Affleck, de 49, empezó a gestarse en el 2002 durante la grabación de la canción “Jenny from the block”.

Este fue su primer encuentro público, para posteriormente comprometerse ese mismo año. Meses después pospusieron la boda y finalmente la cancelaron en 2004.

En una entrevista luego de la separación, JLo describió su ruptura con Ben como su “primer desamor”. Por otro lado, Affleck comentó recientemente que fue Jennifer quien inició la separación.

Después de 5 meses de su ruptura con Ben Affleck, la cantante puertorriqueña-estadounidense se casó con el salsero Marc Anthony. La pareja ya había salido a fines de los 90. Marc y Jennifer tienen dos hijos juntos, pero en junio de 2014 finalmente se divorciaron.

Por su parte, Ben Affleck se casó con la actriz Jennifer Garner en 2005. Tienen tres hijos, y se separaron en el 2018.

Lo último que se sabe sobre la pareja es que Jennifer Lopez y Ben Affleck, volvieron a estar juntos, tal y como ocurrió en el 2002, luego de que un supuesto matrimonio que se celebró en secreto, según reveló la revista TMZ.

QUIÉN ES JENNIFER LOPEZ

Jennifer Lopez es una actriz, cantautora, bailarina, productora, diseñadora y empresaria estadounidense de origen puertorriqueño que saltó a la fama por su papel secundario en la película My Little Girl.

La actriz, también como J.Lo o La Diva Del Bronx, es una estrella de Hollywood que se desenvuelve con éxito en múltiples facetas. Originaria de Puerto Rico, nació en Castle Hill, Bronx, Nueva York, Estados Unidos, el 24 de julio de 1969.

Jennifer Lopez es una de las artistas con mayores ventas discográficas de la historia. Entre sus protagónicos más importantes, se encuentra la película biográfica de la fallecida cantante estadounidense, de ascendencia mexicana, Selena; con esa actuación se convirtió en la primera actriz latina en ganar un millón de dólares.

QUIÉN ES BEN AFFLECK

Ben Affleck es un actor, director, productor y guionista popular de Estados Unidos que destacó desde muy pequeño en la industria del cine. Comenzó a ganar notoriedad dentro de Hollywood tras protagonizar y escribir el guion de Good Will Hunting (1997), película que obtuvo la aclamación crítica y le valió, entre otros premios, el Óscar al mejor guion original.

Ben Affleck fue uno de los actores más prominentes del cine hacia 1998 al protagonizar exitosas películas en taquilla como Armageddon (1998), Shakespeare in Love (1998), Pearl Harbor (2001) y The Sum of All Fears (2002). Pese a todo ello, su carrera fue en picada a partir de 2003 por sus problemas de adicción al alcohol.

No todas las películas en donde participó fueron exitosas, entre las que fueron duramente criticadas se encuentran Daredevil (2003), Gigli (2003), Jersey Girl (2004) y Surviving Christmas (2004); además de la crítica por su papel en Batman.