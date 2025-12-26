Jessica Tapia fue uno de los rostros más destacados de la televisión peruana a inicios de los años 2000, no solo por su participación en certámenes como Miss Asia Pacífico, Miss Perú-USA y Miss Intercontinental, sino también por formar parte de importantes programas periodísticos. Sin embargo, tras años de radicar en Estados Unidos con su esposo, la exconductora de televisión estuvo como invitada en un programa de espectáculos para revelar pasajes inéditos de su vida privada y el desgaste emocional que atravesó a lo largo de estos años, lo que llevó a que retorne al país para la sorpresa de sus seguidores. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿POR QUÉ JESSICA TAPIA REGRESÓ AL PERÚ?

En la edición del 19 de diciembre, Jessica Tapia se presentó en el programa “Entrometidos” para opinar sobre el acontecer de la farándula peruana. Sin embargo, no estuvo exenta de ser consultada sobre su vida privada, pues, la periodista confesó que, por amor, dejó su familia y su trabajo para mudarse a Estados Unidos junto a su esposo, el empresario Steven Dykeman, con quien contrajo matrimonio religioso en 2013 en el Perú. Así, no todo fue color de rosa para la exreina de belleza, ya que, con el transcurso de los años, sintió un desgaste emocional, situación que en 2020 le generó ansiedad, lo que la llevó a aumentar de peso. Inclusive, la periodista indicó que formar una familia en el extranjero y tener nuevas responsabilidades le llevó a una mayor exigencia personal.

“Sí, absolutamente todo. Dejé mi país, mi familia, mi idioma, mi comida, todo; hasta la iglesia a la que yo solía ir porque allá tuve que hacer casting. Pasé como por 30 iglesias para ver con qué sacerdote, homilía, dónde me sentía yo identificada. Me dio como ansiedad en el 2020 porque yo me casé en el 2013 y me fui totalmente enamorada, ilusionada hasta el tuétano. No me interesó dejar nada ni a nadie. Es toda esta fantasía del matrimonio; estar casada. Yo salí de mi casa viviendo con mis papás hasta los 40. Todo era maravilloso viviendo en una ciudad linda. Después, cuando vienen mis hijas, la maternidad se hace más pesada, el matrimonio también desgasta un poco y me da una cosa de ansiedad que comencé a extrañar todo lo que no había extrañado antes”, contó Tapia para Willax.

¿QUIÉN ES EL ESPOSO DE JESSICA TAPIA?

En la actualidad, Jessica Tapia mantiene una relación con el empresario estadounidense, Steven Dykeman, con quien se casó en el 2013 en el Perú. A pesar de que mantienen un perfil reservado, ambos han sabido llevar su relación y consolidarla con el paso de los años lejos de las cámaras de espectáculos. De esta manera, fruto de su amor y matrimonio, la comunicadora peruana tiene tres hijas, donde residen en Chicago, Estados Unidos, y con quienes suele publicar fotografías en sus redes sociales, realizando diversas actividades en familia.