‘Esto es Guerra’ es uno de los programas de competencia más exitosos de los últimos años en la televisión peruana. Son varios los personajes que, una vez que participaron en este espacio, se volvieron famosos y también les fue bien en otros ámbitos. Y, sin duda, Johanna San Miguel se convirtió un rostro reconocible e icónico de este programa. Por ese motivo, sorprendido su salida. Sin embargo, en una entrevista para el podcast de Carlos Carlín, la actriz reveló cuál fue la razón de que no siguiera como conductora.

Johanna San Miguel sorprende al confesar cuál fue el verdadero motivo por el que salió de ‘Esto es Guerra’: “Me sacaron por señora”

“La segunda (salida) yo me fui, me voy. Me sacaron por señora”, respondió irónicamente San Miguel tras ser consultada por Carlín sobre su sorprendente salida de ‘Esto es Guerra’. La aclaración de la artista fue inesperada para sus fans.

Luego, Johanna añadió: “No, esta segunda vez, yo tomé la decisión de retirarme. Empezó 2 o 3 meses antes. Sentía que quería hacer cosas nuevas. Fueron 3 años y medio y también tenía un enorme cansancio emocional. Sostener un programa en vivo es bien fuerte y llegó un punto donde vives para el programa y yo vivía para el programa y no tenía tiempo para hacer cosas”.

¿Cómo se despidió Johanna San Miguel de ‘Esto es Guerra’?

En julio pasado, los espectadores de América Televisión estaban siguiendo el programa con normalidad hasta que se anunció que alguien debía hacer un anuncio importante. Se trataba de la conductora Johanna San Miguel, quien en medio de todos sus compañeros dio un paso adelante para revelar que solo participaría en “Estos es Guerra” hasta el final del mes.

Por lo tanto, en un mensaje emotivo, dirigió unas palabras a todos sus compañeros, incluyendo al co-conductor del programa Renzo Schuller, llamados “guerreros”. pero también de todos los que están detrás de la cámara y hacen posible el programa.

“Quiero despedirme con mucho cariño de todos ustedes chicos, tanto guerreros como combatientes, mi compañero, mi producción, luminotécnicos, camarógrafos, el publico, Peter, MR. G, Koala, Mariana, Diego y de todos ustedes público que nos ve hace 12 años”, dijo y a la vez no se olvidó de sus seguidores. “Quiero agradecer a toda la gente y seguidores que me han visto durante todo este tiempo que regresé al programa, incluidos mis haters y pedirles que sigan disfrutando de este programa que está hecho con tanta pasión”.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Johanna San Miguel?

Magaly Medina se vio obligada a referirse al anuncio de San Miguel en su programa “Magaly TV La Firme” debido al gran revuelo que generó. Aquí, hizo hincapié en el hecho de que la conductora no mencionó los motivos por los que tenía que abandonar “Esto es guerra”. Se limitó a decir que era por motivos personales y no mencionó nada más. Sin embargo, Medina se animó a preguntar cuál podría ser la razón por la que la “mamá leona” habría decidido retirarse.

“Todos los que hacemos televisión en vivo diariamente sabemos que es agotador y sabemos que en determinado momento nuestro cuerpo pide descanso”, señaló. “A veces el estrés de la presión, del trabajo, del rating... es una carga bastante fuerte de soportar”.