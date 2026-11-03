La presión mediática, las expectativas de las directivas y la urgencia de la hinchada suelen reducir la labor de los directores técnicos al simple cómputo de victorias o derrotas. Sin embargo, para Jorge Fossati, experimentado estratega uruguayo con más de tres décadas de trayectoria internacional, las vitrinas y los reconocimientos de metal no ocupan el lugar principal en la balanza de su legado.

A sus setenta y tres años, el entrenador uruguayo compartió una profunda lección sobre la verdadera dimensión de su trabajo. En una reveladora declaración, el técnico reflexionó sobre la importancia de las relaciones humanas en el deporte de alto rendimiento, asegurando que el respeto y el afecto de las personas que lideró representan la mayor victoria de su vida profesional.

Más allá de las vitrinas: La auténtica victoria en el banquillo

La trayectoria deportiva de Fossati destaca por su longevidad y versatilidad geográfica. A lo largo de los años, sus equipos supieron conquistar campeonatos de diversa índole, dejando huella en clubes tradicionales y en torneos continentales. Pese a haber experimentado la gloria de la consagración en múltiples ocasiones, el entrenador insiste en que las medallas pierden brillo frente al paso del tiempo, mientras que el impacto humano perdura de manera indefinida.

El estratega enfatizó que la memoria del fútbol olvida con rapidez las formaciones tácticas, las alineaciones o las decisiones puntuales que inclinaron la balanza en un partido determinado. Lo que nunca se borra es la huella personal que un líder deja en sus colaboradores. Para el técnico uruguayo, cada proyecto deportivo representa una oportunidad de construir relaciones basadas en la honestidad y la empatía, valores que trascienden cualquier resultado dentro del campo.

“No haberle fallado como persona”: El mayor orgullo del entrenador

Uno de los aspectos más emotivos de su mensaje aborda la prueba definitiva a la que somete su propia trayectoria. Para Fossati, el indicador definitivo del éxito no aparece en las tablas de estadísticas ni en los registros históricos, sino en la calidez de un reencuentro inesperado con aquellos a quienes les tocó dirigir.

El estratega uruguayo expresó con convicción la valía de esa recompensa intangible:

“El título y medalla más importante que yo tengo es que me cruce con un jugador que dirigí hace cinco años, diez o treinta, y me venga a dar un abrazo y me exprese su cariño, porque de alguna manera no le fallé como persona”.

La carrera de Jorge Fossati

Para comprender la magnitud del mensaje de Fossati es necesario revisar la extensa lista de planteles que han quedado bajo su guía. Su andadura como estratega comenzó a mediados de los noventa en River Plate de Uruguay y Peñarol, club con el que inició su historia de éxito en los banquillos. Más tarde, sus metodologías se trasladaron a instituciones continentales de enorme prestigio como Danubio, Colón de Santa Fe en Argentina y Cerro Porteño en Paraguay.

Su paso por la Liga Deportiva Universitaria de Quito en Ecuador marcó una época dorada en su carrera, consagrándose en el plano internacional al conquistar la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana. Posteriormente, expandió su horizonte hacia el fútbol asiático, donde dirigió al Al-Sadd, Al-Shabab, Al-Rayyan y Al-Ahli, alcanzando el título de la Liga de Campeones de la AFC. En años más recientes, volvió a Sudamérica para consagrarse campeón de la Liga de Perú al mando de Universitario de Deportes, además de asumir desafíos en el River Plate uruguayo y en Liverpool de Montevideo.

En el ámbito de combinados nacionales, la experiencia de Fossati abarca momentos de altísima responsabilidad. Estuvo al frente de la selección absoluta de Uruguay durante un período de reconstrucción generacional, asumió la conducción técnica de la selección de Catar en dos etapas distintas, y lideró a la selección peruana en las Eliminatorias Sudamericanas. En cada uno de estos vestuarios, el estratega convivió con futbolistas de distintos orígenes, culturas y jerarquías, aplicando siempre el mismo principio de liderazgo humano.

La perspectiva de la experiencia frente al resultadismo

En la era del análisis de datos y la sobreexposición mediática, el debate futbolístico suele centrarse en el acierto o error de los planteamientos tácticos. Fossati no es ajeno a este entorno; comprende las reglas del juego y reconoce que las críticas forman parte natural de la profesión. Sin embargo, su madurez le permite colocar cada aspecto en su justa medida.

El técnico sostiene que un error en las modificaciones durante un encuentro o una estrategia fallida en una eliminatoria forman parte de las contingencias propias del deporte. Por el contrario, la falta de integridad moral o el trato desconsiderado hacia un jugador representan fallas que no tienen justificación dentro de su código ético.