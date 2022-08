Juan Reynoso fue presentado este miércoles en conferencia de prensa como nuevo director técnico de la selección peruana. El técnico se mostró bastante emotivo por la designación de dicho cargo y, ante la sorpresa de los presentes, hasta se animó a bromear.

Entre algunas de las bromas que hizo, la que más llamó la atención fue la que tuvo como protagonista al periodista Pedro García, quien trabaja actualmente en Movistar Deportes y es conocido por formular preguntas largas.

En esta ocasión, ante una pregunta del comunicador Martín Fernández en la conferencia de prensa ,el entrenador de la Bicolor indicó que pensó que era Pedro García, ausente en la ceremonia de presentación, quien formulaba la interrogante.

Dicha respuesta de Reynoso provocó la risa de los presentes. Sin embargo, el descargo de García se dio durante la emisión del programa “Al Ángulo”, del cual es panelista junto a otros periodistas.

¿Qué le respondió Pedro García tras ser mencionado por Juan Reynoso en conferencia de prensa?

“A mí lo que me dio gusto fue ver ahí adelante a una persona feliz. Eso me transmitió hoy día el técnico de Perú. Una persona pletórica de estar ahí adelante, respondiendo preguntas, abiertamente, inteligentemente, midiendo palabras, pero siempre ofreciendo conceptos. Esto es lo valioso”, resaltó el periodista.

Asimismo, García agregó: “Esto me produjo una buena sensación, me dejó alegre también a mí, porque no estoy viendo ahí adelante, no a un personaje, llámese Reynoso o quien sea, medio preocupado o medio estresado, sino a una persona feliz y a mí me encanta verlo feliz a él”.

¿Qué más dijo Pedro García?

Por último, el comunicador hizo hincapié en la importancia de que el nuevo estratega blanquirrojo esté de buen humor. “Una persona feliz, es una persona que está serena en su interior, transmite conceptos mejor. Un técnico que está feliz es capaz de manejar un vestuario desde un lugar superior, así que a mí me ha dejado una excelente sensación”.

¿Cuándo será el debut de Juan Reynoso con la selección peruana?

La primera prueba de Reynoso con la selección peruana será el próximo 24 de septiembre frente a México. El partido amistoso se desarrollará en Estados Unidos y es esperado con grandes expectativas por los hinchas peruanos.