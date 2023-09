Juan Vargas cuenta peculiar anécdota que sucedió con un joven en el quinceañero de su hija

Hace unos días, Juan Manuel Vargas brindó una entrevista a Jesús Alzamora para su programa en YouTube, donde se atrevió a contar detalles de la relación que tiene con su esposa Blanca Rodríguez. Además, durante la plática el exfutbolista nacional reveló divertidas anécdotas del quinceañero de su hija que dejó sorprendido a más de uno.

¿QUÉ SINGULAR ANÉCDOTA CONTÓ JUAN MANUEL VARGAS SOBRE EL QUINCIAÑERO DE SU HIJA?

El ‘Loco’ Vargas dio una entrevista a Jesús Alzamora para su programa ‘La Lengua’ que se transmite vía YouTube, donde contó anécdotas de su esposa Blanca Rodríguez y un suceso curioso en el quinceañero de su menor hija.

“Cuando hubo el quinceañero de mi hija no puse trago y ya los chibolos se salían del parque y venían... Uno es antiguo, y veía que estaban movidos, encontré a uno en mi cuarto, me dijo ‘señor, perdón, me he perdido’. Le quería meter un patadón por las escaleras”, dijo el exseleccionado nacional.

Asimismo, entre risas, Juan Vargas mencionó que su esposa Blanca le cuenta todas las actividades que hacen sus cinco hijos durante el día, por lo que confía plenamente en ella. “Entonces dije, yo por mi hija... Su mamá la deja, Blanca me cuenta, está con su amiguita, no te creas pendej... contigo me la agarro, a mi hija le pasa algo, contigo me la voy a agarrar”, agregó.

¿QUÉ ESTUDIÓ JUAN MANUEL VARGAS TRAS RETIRARSE DEL FÚTBOL?

Luego de poner fin a su carrera como futbolista, el exfutbolista de la selección peruana ha tratado de buscar las maneras para seguir dentro del ámbito deportivo. De esta manera, Juan Manuel Vargas brindó una entrevista a Pedro García para su programa PlayzoneTV que se transmite por medio de YouTube, en la cual dio a conocer que inició sus estudios en Gerencia Deportiva con el objetivo de adentrarse aún más en el balompié.

“Me puse a estudiar Gerencia Deportiva. Estudié eso y de ahí estaba viendo retomar un tema deportivo como entrenador, esas cosas, pero después ya no le volví a meter el punche”, dijo el ‘Loco’ Vargas afirmando que sí terminó su carrera.

¿EN QUÉ EQUIPO DEBUTÓ JUAN MANUEL VARGAS?

El popular ‘loco’ Vargas empezó su formación en las divisiones menores del equipo peruano de fútbol Universitario de Deportes. Con este mismo debutó en primera división durante la temporada 2002, en la cual junto a su equipo lograron conseguir el título del Torneo Apertura.