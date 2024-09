Hace unos días, Juan Manuel Vargas se acercó hasta el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para despedir a su menor hijo que enrumba hacia Argentina para representar al país en una importante competencia de “handball”. A pesar de que el menor decidió optar por un deporte distinto al de su padre, el popular ‘Loco’ brindó unas emotivas palabras lleno de consejos y emociones.

Asimismo, el balonmano es un deporte dinámico en el que dos equipos de siete jugadores intentan anotar en la portería contraria utilizando solo las manos. Se juega en canchas al aire libre o bajo techo y es muy popular en Europa, así como en países de América Latina como Brasil y Argentina. Las reglas promueven agilidad, coordinación y trabajo en equipo, haciendo del balonmano una disciplina fuerte y emocionante.

¿QUÉ LE DIJO JUAN MANUEL VARGAS A SU HIJO, QUIEN COMPETIRÁ EN UN TORNEO DE BALONMANO?

A través de un video que difundió la cuenta del club de balonmano de Partille en TikTok, Juan Manuel Vargas compartió unas emotivas reflexiones a su hijo que competirá en un torneo de “handball” que se llevará a cabo en Argentina. El exjugador de Universitario de Deportes se mostró emocionado por este nuevo reto que enfrentará su pequeño, incluso le dio su total apoyo por la decisión que tomó en formarse como jugador de balonmano, priorizando su felicidad.

“Hijito, la verdad es que son decisiones que tú vas a tomar y estoy muy contento de que hayas escogido un deporte que te brinde felicidad. Te extraño, pero ya es tu cuarto viaje solo. Debes confiar en ti mismo y aprovechar la experiencia que estás adquiriendo, al igual que tus compañeros. Me encanta ver cómo te desarrollas, tanto en tu vida como en el deporte. Aunque te vamos a extrañar, lo más importante es que sigas siendo tú mismo para seguir creciendo”, expresó el ‘Loco’.

¿QUÉ ANÉCDOTA CONTÓ JUAN MANUEL VARGAS SOBRE EL QUINCIAÑERO DE SU HIJA?

El ‘Loco’ Vargas dio una entrevista a Jesús Alzamora para su programa ‘La Lengua’ que se transmite vía YouTube, donde contó anécdotas de su esposa Blanca Rodríguez y un suceso curioso en el quinceañero de su menor hija. “Cuando hubo el quinceañero de mi hija no puse trago y ya los chibolos se salían del parque y venían... Uno es antiguo, y veía que estaban movidos, encontré a uno en mi cuarto, me dijo ‘señor, perdón, me he perdido’. Le quería meter un patadón por las escaleras”, dijo el exseleccionado nacional.

Asimismo, entre risas, Juan Vargas mencionó que su esposa Blanca le cuenta todas las actividades que hacen sus cinco hijos durante el día, por lo que confía plenamente en ella. “Entonces dije, yo por mi hija... Su mamá la deja, Blanca me cuenta, está con su amiguita, no te creas pendej... contigo me la agarro, a mi hija le pasa algo, contigo me la voy a agarrar”, agregó.

¿QUÉ CARRERA ESTUDIÓ JUAN MANUEL VARGAS TRAS RETIRARSE DEL FÚTBOL?

Luego de poner fin a su carrera como futbolista, el exfutbolista de la selección peruana ha tratado de buscar las maneras para seguir dentro del ámbito deportivo. De esta manera, Juan Manuel Vargas brindó una entrevista a Pedro García para su programa PlayzoneTV que se transmite por medio de YouTube, en la cual dio a conocer que inició sus estudios en Gerencia Deportiva con el objetivo de adentrarse aún más en el balompié.

“Me puse a estudiar Gerencia Deportiva. Estudié eso y de ahí estaba viendo retomar un tema deportivo como entrenador, esas cosas, pero después ya no le volví a meter el punche”, dijo el ‘Loco’ Vargas afirmando que sí terminó su carrera.