La espera ha terminado. Durante el evento Jump Press, Shueisha puso fin a los rumores confirmando que el manga revelación de Takeru Hokazono, "Kagurabachi", tendrá su adaptación al anime. La noticia ha generado un impacto masivo, no solo por la confirmación en sí, sino por la elección de un estudio que promete llevar la acción cinematográfica del manga a un nuevo nivel.

Tráiler oficial

CyPictures liderará la producción del anime

La gran sorpresa del anuncio fue la participación de CyPictures. Este estudio, vinculado estrechamente a la experiencia en acción y narrativa visual de CyberConnect2, es conocido por su capacidad para manejar secuencias de combate dinámicas y efectos visuales de alta fidelidad.

Para los fans, esta es una noticia inmejorable: el estilo artístico de “Kagurabachi”, caracterizado por su uso magistral de la tinta y el movimiento, requiere un estudio que entienda la fluidez del combate con espadas. CyPictures parece ser el encaje perfecto para capturar la esencia de las “espadas encantadas”.

Fecha de estreno oficial: Abril de 2027

A diferencia de otros proyectos que se anuncian sin una ventana clara, Shueisha ha sido específica: el anime de “Kagurabachi” se estrenará en abril de 2027.

Esta fecha sugiere que la producción contará con un ciclo de desarrollo de aproximadamente un año y medio, garantizando que la calidad de animación esté a la altura del fenómeno mundial en el que se ha convertido el manga. El estreno coincidirá con la temporada de primavera, la más competitiva y prestigiosa del calendario de anime en Japón.

El impacto de “Kagurabachi” en la Jump Press

El anuncio en la Jump Press no fue un detalle menor. Shueisha reservó este espacio para destacar a "Kagurabachi" como uno de sus pilares de la nueva generación. Tras romper récords en la plataforma Manga Plus, la confirmación oficial del anime era el paso lógico para consolidar la franquicia a nivel global.

Los editores destacaron que la serie ha logrado lo que pocas: una narrativa madura y una estética única que ha resonado tanto en el público japonés como en el occidental de manera simultánea.

Personajes principales y reparto

La historia de “Kagurabachi” se centra en un elenco de personajes con motivaciones profundas y habilidades ligadas a la hechicería y las espadas encantadas.

Protagonistas

Chihiro Rokuhira: El protagonista de la serie. Un joven de aspecto sombrío y mirada intensa que busca recuperar las seis espadas encantadas forjadas por su padre y vengar su muerte. Porta la séptima y última espada: Enten .

El protagonista de la serie. Un joven de aspecto sombrío y mirada intensa que busca recuperar las seis espadas encantadas forjadas por su padre y vengar su muerte. Porta la séptima y última espada: . Kunishige Rokuhira: Padre de Chihiro y el forjador de espadas más legendario de la historia. Fue el responsable de crear las armas que pusieron fin a la Gran Guerra de los Sitios antes de ser asesinado.

Padre de Chihiro y el forjador de espadas más legendario de la historia. Fue el responsable de crear las armas que pusieron fin a la Gran Guerra de los Sitios antes de ser asesinado. Shiba: Un antiguo amigo de Kunishige y veterano de guerra. Actúa como mentor y apoyo logístico de Chihiro, utilizando su experiencia y habilidades de teletransportación para asistir en la búsqueda de las espadas.

Un antiguo amigo de Kunishige y veterano de guerra. Actúa como mentor y apoyo logístico de Chihiro, utilizando su experiencia y habilidades de teletransportación para asistir en la búsqueda de las espadas. Char Kyonagi: Una niña con una conexión especial con la hechicería regenerativa que Chihiro rescata. Se convierte en un motor emocional para el protagonista y un objetivo clave para las organizaciones criminales.

Antagonistas y Otros Personajes

Sojo Genichi: Un sádico y poderoso traficante de armas que entra en posesión de la espada encantada Kuregumo . Se convierte en el primer gran rival de Chihiro, representando una visión retorcida del legado de las espadas.

Un sádico y poderoso traficante de armas que entra en posesión de la espada encantada . Se convierte en el primer gran rival de Chihiro, representando una visión retorcida del legado de las espadas. Los Hishaku: Una organización clandestina de hechiceros responsables del ataque a la residencia Rokuhira. Su objetivo es recolectar y utilizar las espadas encantadas para sus propios fines oscuros.

Una organización clandestina de hechiceros responsables del ataque a la residencia Rokuhira. Su objetivo es recolectar y utilizar las espadas encantadas para sus propios fines oscuros. Hakuri Sazan: Miembro de la prestigiosa y temida familia Sazan (encargada de las subastas clandestinas de Rakuichi). Eventualmente une fuerzas con Chihiro en su lucha contra el sistema corrupto de su propia familia.

Miembro de la prestigiosa y temida familia Sazan (encargada de las subastas clandestinas de Rakuichi). Eventualmente une fuerzas con Chihiro en su lucha contra el sistema corrupto de su propia familia. Hinao: Dueña de un café que sirve como base de operaciones encubierta para hechiceros y fuente de información vital para Chihiro y Shiba.

Ficha Técnica de “Kagurabachi” (Anime)