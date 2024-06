Karla Tarazona responde a rumores sobre supuesta relación con Christian Domínguez: “Me siento en ‘Mi amor el wachiman 6″

Karla Tarazona y Christian Domínguez siguen en el ojo público debido a una supuesta reconciliación que ha generado mucha controversia en las redes sociales por parte de los seguidores. Y es que, la conductora de ‘Préndete’ se ha pronunciado sobre el acercamiento que tiene con el cumbiambero, pese a que conducen el mismo programa y comparten un hijo, avivando más estos rumores.

¿QUÉ DIJO KARLA TARAZONA SOBRE LA SUPUESTA RELACIÓN CON CHRISTIAN DOMÍNGUEZ?

Karla Tarazona brindó una entrevista al diario Trome donde se pronunció sobre todas las especulaciones que se vienen dando en diferentes medios en la cual indican que mantiene una reconciliación con Christian Domínguez. Al respecto, la exmodelo lo tomó con mucho humor y desmintió tajantemente algún vinculo con el integrante de la Orquesta Internacional, aunque no dudo, fiel a su estilo, bromear su situación con la teleserie ‘Mi amor el wachimán’, donde Domínguez era el protagonista.

“(Christian dijo que lo de ustedes es una ‘novela’ con la que se divierten y divierten al público, pues le pregunté si habrá ‘remember’) Es una novela, ni Corran Tellado se atrevió a tanto, me siento en ‘Mi amor, el wachimán 6′, ja,ja, ja”, comentó la actriz cómica entre risas.

“Ya hemos respondido esa pregunta muchas veces ambos y fuimos claros al señalar cuál es nuestra relación y cómo nos llevamos en bien de nuestro hijo e hijos. Nos llevamos súper por el bienestar de ellos, lo que hacemos es para divertirnos y divertir al público que sigue ‘nuestra novela’, pues a la gente le gusta los finales felices”, agregó.

¿QUÉ DIJO CHRISTIAN DOMÍGUEZ SOBRE SU REUNIÓN CON LOS INTEGRANTES DE ‘AMÉRICA HOY’?

Christian Domínguez salió a aclarar la fotografía que se encuentra en las redes sociales, donde está junto a su excompañeras de ‘América Hoy’, como Ehtel Pozo, Edson Dávila, Janet Barboza y Brunella Horna. El cantante de cumbia explicó que solo se trató de una reunión que solo tuvo como finalidad reencontrarse con amigos y no de retornar al programa de espectáculos de América TV. “Solo fue una cordialidad con mucho cariño, los quiero mucho y siempre lo haré porque estoy muy agradecido por todo lo que me dieron y enseñaron”, sostuvo.

¿QUÉ DIJO PAMELA FRANCO SOBRE LA SUPUESTA RELACIÓN ENTRE CHRISTIAN DOMÍNGUEZ Y KARLA TARAZONA?

Pamela Franco brindó una entrevista al diario Trome, donde se le consultó sobre la complicidad y acercamiento entre Christian Domínguez y Karla Tarazona. La cantante no quiso opinar al respecto ya que se encuentra concentrada en otras cosas más importantes como al cuidado de su hija o sus negocios; aunque sí mandó un claro mensaje con la finalidad de que no le pregunten más sobre el tema. “En ese tema no tengo nada que opinar porque no me interesa y estoy enfocada en mis cosas. La verdad, no me incómoda”, dijo al inicio.

Asimismo, la también presentadora de televisión aprovechó para descartar alguna colaboración laboral con el padre de su hija, resaltando que ella es la única propietaria de su orquesta. “Comentaron que era su trabajadora y nada que ver. Las cosas se están resolviendo de una manera tranquila hasta el momento. Estoy muy enfocada en mi trabajo y hay cositas de las que hay que desprenderse y lo estoy haciendo. Justo en esta semana estoy resolviéndolo para finalizar cualquier vínculo laboral con él. Nosotros no tenemos absolutamente nada más que un vínculo de padres”, explicó para dicho medio.