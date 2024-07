El próximo episodio del podcast de Yahaira Plasencia contará con la presencia de Karla Tarazona, quien hablará sobre su vida personal y sus relaciones sentimentales, como su pasado romance con Christian Domínguez. En el adelanto de este capítulo, se escucha a la conductora de televisión hablar del cumbiambero, sorprendiendo al revelar que separarse de él fue lo más doloroso de su vida. A continuación, te contamos qué dijo exactamente.

¿CUÁL FUE LA REVELACIÓN QUE HIZO KARLA TARAZONA EN EL PODCAST DE YAHAIRA PLASENCIA?

En una entrevista exclusiva para el podcast “Hablando con la Yaha!”, Karla Tarazona confesó que el final de su relación con el líder de “Gran Orquesta Internacional” fue una de las experiencias más dolorosas que ha enfrentado.

“Creo que el momento más complicado y doloroso que tuve en mi vida fue cuando me separé de Christian”, expresó Karla, generando sorpresa entre los usuarios de las redes sociales.

¿QUÉ DIJO KARLA SOBRE CÓMO AFRONTÓ LA INFIDELIDAD DE CHRISTIAN DOMÍNGUEZ?

En la misma entrevista con Yahaira Plasencia, Karla Tarazona reflexionó sobre lo difícil que fue enfrentar la infidelidad de Christian Domínguez, indicando que necesitaba encontrar un cierre ante la situación, donde se reconocían los errores y se planteaba un perdón. “Yo necesitaba ese cierre, era tan complicado, sí la fregué, metí la pata, perdóname”, contó.

Como se recuerda, Karla Tarazona y Christian Domínguez vivían una feliz relación hasta que se reveló que el cantante le habría sido infiel a su entonces pareja con Isabel Acevedo, quien en aquellos años era su compañera de baile en “El Gran Show”. Tiempo después, Domínguez oficializó su romance con la ‘Chabelita’.

¿CÓMO ES CHRISTIAN DOMÍNGUEZ COMO PADRE, SEGÚN KARLA TARAZONA?

La locutora de radio también destacó en el programa de Plasencia que Domínguez se esfuerza por tratar a todos sus hijos de manera equitativa, lo que pone de relieve su dedicación como padre. Además, subrayó que, a pesar de sus fallas, no lo criticará, ya que reconoce que muchas personas cometen errores similares.

“Él jamás ha hecho una diferencia por mis hijos. No sería capaz de verlo en el piso y saltar encima de él como lo hace todo el mundo”, manifestó la presentadora de televisión.

¿CUÁL FUE LA INDIRECTA DE PAMELA FRANCO A CHRISTIAN DOMÍNGUEZ Y KARLA TARAZONA?

Tras la separación de Pamela Franco y Christian Domínguez, surgieron rumores de que el cantante de cumbia podría haber encontrado consuelo en su expareja, Karla Tarazona. En medio de este tema, Franco utilizó su cuenta de TikTok para compartir un vídeo donde utilizaba un audio con una frase dirigida hacia la pareja de un hombre infiel. Esto se interpretó como un mensaje para Tarazona, quien tiene un estrecho vínculo con Domínguez.

“Tranquila mi amor, que nadie le va a quitar ese mujeriego. Esa mala vida se la merece solo usted”, dijo entre risas, lo cual ha generado una ola de comentarios en las redes sociales.

A pesar de todo esto, la cantante precisó que no realiza videos para su expareja, o con el fin de atacar a Karla Tarazona. “La verdad me rio, hago tiktoks, los que me gustan sin pensar en nadie”, dijo para el diario Trome. Tras ello, complementó: “Lo que dicen me resbala porque sé cuál es la intención y también sé como soy, pues si tuviese que decir algo, lo hago. El TikTok es para divertirse”.