A pesar de insistir en que solo mantienen una relación como padres, Karla Tarazona y Christian Domínguez continúan generando titulares por las distintas actividades que realizan juntos. Por ejemplo, la locutora de radio y el cantante de cumbia realizaron un vídeo para TikTok donde se les ve tomados de la mano, lo cual generó diversas reacciones de los usuarios de las redes sociales.

¿CUÁL FUE EL VIDEO QUE PUBLICARON KARLA TARAZONA Y CHRISTIAN DOMÍNGUEZ?

A través de la cuenta de TikTok de Radio Panamericana, Karla Tarazona y Christian Domínguez publicaron un vídeo donde se muestran tomados de la mano y que tenía el siguiente mensaje irónico: “Cuando te encuentras a tu ex con su nueva pareja”. Este clip también cuenta con la participación de Luigui Carbajal, quien interpreta al ex de Domínguez, resultando en una situación muy cómica.

Este contenido surgió en medio de la controversia entre Pamela Franco y Christian Cueva, quienes han sido vinculados sentimentalmente de nuevo, cuya atención mediática ha sido aprovechada para crear una publicación que jugaba con la situación de encontrarse con un ex y su nueva relación.

A pesar de que Tarazona y Domínguez han afirmado públicamente que retomar su relación no se encuentra en sus planes, su reciente vídeo generó diversas reacciones, como el hecho de que unos esperan de que su romance resurja, mientras que otros especulan que los presentadores simplemente aprovechan el interés público.

¿KARLA TARAZONA ESTÁ EMBARAZADA?

Durante su participación en el programa del pasado 9 de julio de “Préndete”, el cantante Jimmy Santi sorprendió a Karla Tarazona y al resto de los presentes con una frase inesperada: “Cuida tu embarazo”. Estas palabras hacia Tarazona generaron incomodidad en ella, por lo que simplemente optó por guardar silencio y continuar con el show, acción que fue respaldada por su compañera de conducción, Rocío Miranda.

Este tema del embarazo causó mucho impacto entre los televidentes, pero al final todo habría sido una falsa alarma, el cual fue esclarecido por Christian Domínguez días después en el mismo programa de Panamericana Televisión. Hasta el momento, Tarazona no ha hecho ningún comentario al respecto, según recoge Infobae Perú.

¿CUÁL FUE LA INDIRECTA DE PAMELA FRANCO A CHRISTIAN DOMÍNGUEZ Y KARLA TARAZONA?

Tras la separación de Pamela Franco y Christian Domínguez, surgieron rumores de que el cantante de cumbia podría haber encontrado consuelo en su expareja, Karla Tarazona. En medio de este tema, Franco utilizó su cuenta de TikTok para compartir un vídeo donde utilizaba un audio con una frase dirigida hacia la pareja de un hombre infiel. Esto se interpretó como un mensaje para Tarazona, quien tiene un estrecho vínculo con Domínguez.

“Tranquila mi amor, que nadie le va a quitar ese mujeriego. Esa mala vida se la merece solo usted”, dijo entre risas, lo cual ha generado una ola de comentarios en las redes sociales.

A pesar de todo esto, la cantante precisó que no realiza videos para su expareja, o con el fin de atacar a Karla Tarazona. “La verdad me rio, hago tiktoks, los que me gustan sin pensar en nadie”, dijo para el diario Trome. Tras ello, complementó: “Lo que dicen me resbala porque sé cuál es la intención y también sé como soy, pues si tuviese que decir algo, lo hago. El TikTok es para divertirse”..