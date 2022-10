Kim Hyun Joong, conocido también por integrar la famosa serie “Boys over flowers”, está ya en Perú para presentar su gira musical “The end of a dream”. El artista de 36 años de edad se reúne esta noche con sus fans peruanos para deleitarlos con sus más exitosos temas.

El idol realiza su tercera parada de su gira por Latinoamérica, luego de iniciarse en Japón a inicios de septiembre. Ahora, este martes 04 de octubre ofrecerá un show en la Plaza Arena del Jockey, ubicado en Santiago de Surco.

Afiche de las fechas de Kim Hyun Joong. (Foto: Passline)

Actualmente, Kim Hyun Joong ejerce únicamente como solista y su estilo musical ha virado al k-rock. Aun así, el setlist del concierto no deja de lado canciones que traen recuerdos de esas etapas de su carrera: “Love like this” (SS501) y una versión acústica de “Because I’m stupid” (OST de “Boys over flowers”).

A solo horas de que Kim Hyun Joong salga a los escenarios, te presentamos a continuación un posible setlist de canciones que compartieron sus seguidores luego del concierto de México el pasado 30 de setiembre.

¿Qué canciones tocaría Kim Hyun Joong en Lima?

De acuerdo con las fans mexicanos, Kim Hyun Joong tocó cowl de “Despacito”, canción que también sonó en su k-drama “Music in Korea”.

“Lead me in your way”

“Prism time”

“Bark matic”

“I’am million”

“Lucky Guy”

“Sickness”

“So what”

“New way”

“Four seasons”

“Your Story”

“Rightabout”

“Wait for me”

“Misery”

“Take my hand”

“Love like this”

“This is love”

“Expecto Patronum”

“A bell of blessing”

“Childlike”

“U”

“The smile in wine”

“I only have eyes for it”

“Thank you”

Cabe recordar que no es la primera vez que Kim Hyun Joong llega a Perú. El popular líder de SS501 visitó Lima en el 2019, y dejó a sus seguidores con la promesa de volver; después dos años de espera debido a la pandemia del COVID-19, el idol cumple su palabra de reunirse nuevamente con sus fans peruanos.