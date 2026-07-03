Los World Label Awards son considerados el equivalente a los “Óscar” de la industria del etiquetado
Los World Label Awards son considerados el equivalente a los “Óscar” de la industria del etiquetado
Por Redacción EC

Kuresa S.A. se consolidó en la cúspide de la industria gráfica global al obtener el primer lugar en los prestigiosos World Label Awards 2025. El certamen es organizado por la L9 World Label Association, la alianza que agrupa a las asociaciones de etiquetas más importantes de los cinco continentes.