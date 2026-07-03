Kuresa S.A. se consolidó en la cúspide de la industria gráfica global al obtener el primer lugar en los prestigiosos World Label Awards 2025. El certamen es organizado por la L9 World Label Association, la alianza que agrupa a las asociaciones de etiquetas más importantes de los cinco continentes.

La compañía peruana se llevó el máximo galardón en la categoría Class 6 – Letterpress Line & Screen con el proyecto “L’Essence Colonia Orquídea Exótica”, desarrollado para su cliente Yanbal. La pieza se impuso ante sus competidores gracias a su rigurosa ejecución técnica, precisión cromática y alta calidad en los acabados.

Los World Label Awards son considerados el equivalente a los “Óscar” de la industria del etiquetado. En esta competencia solo participan los trabajos que ya han sido ganadores en los certámenes nacionales o regionales de las asociaciones que integran la L9, lo que eleva el nivel de exigencia al reunir exclusivamente lo mejor del diseño e impresión a escala mundial.

El jurado internacional destacó en su informe oficial la uniformidad de la impresión sobre film de la etiqueta de Kuresa, la reproducción exacta de la imagen floral, el uso impecable del barniz, la consistencia del serigrafiado blanco y una nitidez excepcional en los textos de tamaño micro.

En esta edición se evaluaron 84 trabajos finalistas procedentes de Europa, Japón, Estados Unidos, India, Australia, Nueva Zelanda y China, los cuales pasaron por el filtro de un panel de especialistas y técnicos de la industria.

“Este premio es el reflejo directo del esfuerzo de nuestro equipo por mantener estándares de innovación y calidad total. Nos entusiasma mucho llevar la bandera del Perú a estos escenarios y dejar en claro que la industria gráfica local tiene la capacidad técnica para competir y ganar en el mercado global”, afirmó Fernando Montedoro, gerente de prime-label de Kuresa.

Con este hito, Kuresa consolida su liderazgo en soluciones de empaque y etiquetado de alta complejidad en la región, marcando un precedente histórico para el sector industrial y gráfico peruano.

Sobre Kuresa

Es una empresa peruano-suiza líder en soluciones de impresión y etiquetado autoadhesivo. Con un enfoque en la innovación tecnológica y la excelencia operativa, abastece a diversos sectores industriales en la región, asegurando los más altos estándares de calidad del mercado.

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