La política paraguaya vuelve a estar en el centro de la polémica internacional. En una reciente sesión ordinaria, la senadora Celeste Amarilla desató una vez más su furia contra el futbolista francés Kylian Mbappé utilizando calificativos sumamente duros desde su banca en el Senado. El conflicto, que mezcla la identidad cultural y el orgullo deportivo, ha escalado de manera impensada en las redes sociales y medios de comunicación.

“Este hijo de p... le niega la mano y le grita en la cara”, las palabras de Celeste Amarilla

Durante su intervención en el Congreso, Amarilla reflexionaba sobre los valores, costumbres y la calidez del pueblo paraguayo, destacando los “rituales” cotidianos de respeto, como el saludo entre vecinos y la bendición de los niños a los adultos mayores.

Sin embargo, el tono de su discurso cambió drásticamente al recordar un episodio futbolístico que involucró a un joven compatriota: Orlando Gil. Según explicó la legisladora, el chico se encontraba jugando ante los ojos del mundo y, con toda la humildad característica de su país, intentó estrechar la mano de la estrella del Real Madrid, recibiendo un desplante absoluto.

“Y este hijo de p... le niega la mano y le grita en la cara”, exclamó la senadora de forma tajante.

El fuerte descargo de Celeste Amarilla en el Senado paraguayo

La senadora no se limitó al insulto directo, sino que argumentó que la actitud de Mbappé no representa los valores de su propia nación. Aseguró que el comportamiento del delantero fue una falta de respeto inaceptable para la dignidad de un niño que probablemente estaba pisando suelo internacional por primera vez.

“Eso no es francés. Eso no lo hubiera hecho un francés nunca, ¡nunca!”, remató de manera efusiva ante el resto de los legisladores presentes. Para Amarilla, el gesto del atacante galo rompió con los códigos básicos de deportividad y respeto humano, tocando una fibra muy sensible en el orgullo de Paraguay.

La reacción en redes sociales ante los insultos a Mbappé

Como era de esperarse, el video de la sesión se volvió viral en cuestión de minutos. Mientras que un sector de la afición paraguaya y usuarios en redes respaldan la postura de defender a los jóvenes deportistas frente a las grandes figuras internacionales, otros critican el vocabulario utilizado por Amarilla, señalando que la Cámara de Senadores no es el lugar adecuado para emitir ese tipo de insultos. Por ahora, el entorno del jugador francés no ha emitido ninguna declaración respecto a los comentarios de la legisladora.

Madame Celeste Amarilla,

Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction.

Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà… pic.twitter.com/EnYmgQXvPL — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 6, 2026

Ahora la selección francesa enfrentará a su similar de Marruecos por los cuartos de final de la Copa Mundial de Fútbol 2026.