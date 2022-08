El cantante argentino L-Gante debutó como jurado en el programa Canta Conmigo Ahora de Argentina en donde fue recibido con aplausos por sus compañeros y también por el público asistente a este programa de competencia de canto que reúne a 100 jurados expertos en la materia que evaluarán a los participantes que llegan de diferentes partes del país para cumplir sus sueños.

El cantante se robó el show y generó una ola de comentarios relacionados a su presencia en el programa. Una de sus compañeras que es jurado, Ana Devin, no aguantó y confesó sus más profundos sentimientos acerca del cantante argentino. ¿Qué pasó entre L-Gante y su compañera en el programa? En esta nota te lo contamos, junto a otros detalles que debes conocer sobre este tema.

QUÉ ES CANTA CONMIGO AHORA

“Canta Conmigo Ahora” es un concurso de talentos argentino para cantantes, versión argentina de la franquicia británica All Together Now emitida originalmente por la cadena de televisión BBC One, que está adaptado y producido por LaFlia Contenidos, emitido por El Trece y presentado por Marcelo Tinelli.

El programa “Canta Conmigo Ahora” fue estrenado el lunes 25 de julio de 2022 y el horario es a las 22:30 horas, siendo el primer programa de talentos independiente del ahora recordado, histórico y polémico programa del conductor, Showmatch; y el primero que no es segmento del programa, significando, tras su fin después de casi 16 años de emisión y 15 temporadas al aire, un cambio de formato y un nuevo programa para Tinelli.

QUIÉN ES L-GANTE

L-Gante es un cantante y compositor argentino de cumbia que saltó a la fama en 2020 tras lanzar “L-Gante Rkt” en colaboración de Papu DJ, cuyo video musical cuenta con más de 300 millones de reproducciones a través de YouTube y logró posicionarse en el segundo puesto en el Billboard Argentina Hot 100. Al siguiente año, tomó más relevancia tras su colaboración con Bizarrap, «L-Gante: Bzrp Music Sessions, Vol. 38», la cual logró posicionarse en el primer puesto en dicha lista.

L-Gante comenzó a incursionar en el mundo de la música cuando tenía tan solo 15 años. En ese entonces, adquierió una computadora a través de un intercambio con alguien que “no le daba uso”, con la que graba sus primeras canciones de la mano de su productor, DT. Bilardo quien, al comienzo, le cobraba por realizar la edición de máster y voces, hasta que decidió apostar por él y trabajar en conjunto.

QUÉ OCURRIÓ ENTRE LA JURADO DE CANTA CONMIGO AHORA Y L-GANTE

Durante el programa en el que fue recibido L-Gante, varias de las jurados dejaron notar sus más profundos sentimientos y su admiración sobre el joven cantante argentino, una de ellas fue Ana Devin, quien durante el programa que se graba en vivo dijo que se sentía muy nerviosa al compartir mesa junto al músico.

El hecho ocurrió durante la intervención de los jurados sobre la participación de una de los talentos presentados del programa. Fue ahí que Ana Devin admitió que estaba encandilada por L-Gante. “Estoy un poco en una, estoy desconcentrada por su presencia”, admitió la integrante del jurado. Y agregó: “Me pasan un montón de cosas, pero no lo quiero incomodar”.

Ana Devin reveló que los sentimientos hacia su colega exceden la admiración profesional. “Me pongo nerviosa y tiemblo, quiero mirar todo el tiempo para el costado y la puedo bardear”, dijo.

Rápidamente, Tinelli fue a buscar la reacción de L-Gante. “Shhh, que después me pegan con el cinto en casa”, le dijo el músico al conductor, dejando entrever que los piropos en vivo no iban a ser del agrado de su novia, Tamara Báez.

Este es el video donde ocurre el hecho: