El verano 2026 inició en el Perú y, con ello, como es de costumbre durante esta calurosa temporada muchas personas suelen visitar las principales playas o parques con el propósito de refrescarse y pasar un buen momento con la familia o los amigos. No obstante, más allá de la diversión que implica esta actividad al aire libre, algunos desconocen las consecuencias que podría traer para la salud. Y es que, en medio de un sofocante calor, el Hospital Arzobispo Loayza recomendó a las personas que padecen diabetes tener especial cuidado con diversas complicaciones que podrían provocar úlceras o infecciones a la peil durante esta temporada. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO PODRÍA AFECTAR EL CALOR A LAS PERSONAS CON DIABETES?

Durante los últimos días, miles de peruanos vienen experimentando una fuerte ola de calor que ha afectado a más de uno. Frente a esta situación, de acuerdo con la endocrinóloga del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, Nataly Curo, instó a las personas que padecen diabetes a tener especial cuidado con posibles lesiones en los pies, ya que podrían derivar en la aparición del llamado pie diabético, caracterizado por úlceras e infecciones, e incluso en casos graves, gangrena o amputación si no se trata a tiempo. De hecho, la especialista indicó que, debido a esta enfermedad durante el verano, suelen recibir aproximadamente a 16 pacientes en el servicio de Endocrinología, de los cuales entre 3 y 4 necesitan hospitalización urgente debido a la gravedad de su estado.

Sin embargo, una de las principales causas de la aparición de este mal es el calor, ya que incrementa la sudoración y afecta directamente a la piel, propiciando la aparición inmediata de graves lesiones. Otra razón que genera esta afección es andar sin zapatos o sandalias en zonas que son al aire libre, lo que provocaría cortes o rasguños. Por último, la endocrino del Arzobispo Loayza recomendó a la ciudadanía a detectar a tiempo un posible pie diabético o acudir a un centro de salud en caso de presentar lesiones en la piel. Asimismo, sugirió a utilizar zapatos cerrados, livianos y cómodos, así como protector para la piel, con el fin de evitar diversos daños cutáneos, conforme comparte El Popular.

¿CUÁLES SON LAS CAUSAS DE LA INFECCIÓN URINARIA EN EL VERANO?

Generalmente, con la llegada del verano, muchos peruanos acuden a las playas con la intención de pasar un momento agradable, sin imaginar que, si no se toman las medidas adecuadas, ello podría tener graves consecuencias para la salud. Y es que, según información de EsSalud, las infecciones urinarias se vuelven cada vez más frecuentes durante esta estación, debido a las altas temperaturas, la humedad, la higiene y la deshidratación, generando la proliferación de bacterias en las vías urinarias Por lo general, esta infección es más común en mujeres (por su anatomía), siendo uno de los principales síntomas el ardor al orinar, dolor lumbar, fiebre y náuseas.

De hecho, esta enfermedad infecciosa puede propagarse hacia los riñones y desencadenar una pielonefritis, una complicación grave que demanda atención médica inmediata y que podría llegar hasta la muerte. Por su parte, la uróloga del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, Linares Vega, enfatizó en que es indispensable no tener por mucho tiempo la ropa de baño mojada o húmeda, a fin de evitar el incremento de bacterias en la zona. Así, la especialista recomendó usar ropa interior de algodón, ducharse, evitar prendas ajustadas, no retener la orina por períodos prolongados y, principalmente, cambiarse de ropa inmediatamente después de salir de la playa o la piscina.