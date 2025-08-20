El Banco de la Nación (BN) prepara un nuevo crédito hipotecario que permitirá a miles de familias acceder a la compra de un terreno, como primer paso hacia la construcción de su futura vivienda. La propuesta apunta principalmente a los trabajadores del sector público, quienes suelen encontrar limitaciones para adquirir un departamento.

La expectativa es que este producto financiero quede listo en los próximos meses y comience a otorgarse antes de que culmine el 2025, con el último trimestre del año como etapa decisiva para su lanzamiento. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ OBJETIVO TIENE LA PROPUESTA DEL BANCO DE LA NACIÓN?

El propósito es ofrecer una opción a las familias que aún no pueden comprar una vivienda construida, pero sí un terreno donde edificar más adelante. El subgerente de banca personal de la entidad, Piero Flores, precisó que se busca dar acceso a un activo que “en el futuro, pueda convertirse en la vivienda familiar”.

¿CÓMO SE ESTÁ DISEÑANDO ESTE PRODUCTO?

Para elaborar este crédito, la entidad estatal ha sostenido reuniones con el Fondo Mivivienda. Con este trabajo conjunto se busca crear una alternativa viable que aproveche la oferta de lotes disponibles en el mercado inmobiliario formal.

¿QUIÉNES SERÁN LOS PRINCIPALES BENEFICIARIOS?

El financiamiento está pensado especialmente para los empleados públicos. De acuerdo con el BN, este grupo muchas veces no alcanza los requisitos para adquirir un departamento, pero sí tiene la posibilidad de acceder a un terreno con apoyo de este tipo de préstamo, según informa la plataforma Altavoz.

¿QUÉ OTROS CRÉDITOS HIPOTECARIOS OTORGA EL BANCO DE LA NACIÓN?

Actualmente, la entidad mantiene una cartera activa de 6,200 préstamos hipotecarios que suman más de 785 millones de soles. Estos créditos incluyen modalidades como compra de vivienda nueva o terminada, mejoras, ampliaciones, remodelaciones y traslado de deudas. Según Flores, se mantienen entre 90 y 100 operaciones de este tipo cada mes, lo que refleja la constante demanda.

¿QUÉ ES EL BANCO DE LA NACIÓN?

El Banco de la Nación es una institución financiera estatal de Perú, que desempeña un papel fundamental en el sistema financiero del país. Esta institución opera bajo la supervisión del Ministerio de Economía y Finanzas de Perú. Su principal objetivo es promover la inclusión financiera y facilitar el acceso a servicios bancarios a lo largo de todo el territorio peruano, incluyendo áreas rurales y remotas.

El Banco de la Nación ofrece una amplia gama de servicios financieros, como cuentas de ahorro, préstamos, servicios de banca electrónica y servicios gubernamentales, como el pago de pensiones y beneficios sociales. Además, cumple un papel crucial en la gestión de los fondos públicos y la administración de recursos financieros del gobierno central.