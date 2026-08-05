Las preferencias al momento de elegir una pareja pueden variar entre una persona y otra, pero diferentes investigaciones científicas coinciden en que existen ciertos rasgos físicos que suelen captar la atención desde el primer encuentro. Aunque la personalidad, la inteligencia y otros aspectos adquieren mayor importancia a medida que la relación avanza, varios estudios sostienen que la apariencia influye de manera significativa en la primera impresión y que algunos atributos destacan por encima de otros desde los primeros segundos de interacción. En esta línea, descubre qué características físicas suelen observar primero las mujeres, qué explica la ciencia sobre estas preferencias y cuáles son los factores que también intervienen cuando surge el interés por otra persona.

¿QUÉ ES LO PRIMERO QUE LAS MUJERES OBSERVAN EN UN HOMBRE?

Diversas investigaciones indican que el rostro es el primer elemento que suele atraer la mirada femenina. Un estudio desarrollado por la Universidad de Saint Andrews y la Universidad de Durham concluyó que muchas mujeres muestran preferencia por rostros simétricos, con facciones definidas y una apariencia marcada. Además, también prestan atención a detalles como la barba y el cabello. A ello se suma la proporción entre hombros y cintura, una característica física que suele asociarse con fortaleza y buena condición física.

En otra investigación, la profesora Jessica Tracy, de la Universidad British Columbia, señaló que “los hombres que son considerados más atractivos son aquellos que muestran un rasgo más serio y sonríen menos”, una característica que también influye en la percepción femenina durante un primer encuentro.

Foto: Shutterstock

¿POR QUÉ LOS RASGOS MARCADOS RESULTAN ATRACTIVOS SEGÚN LA CIENCIA?

Una investigación de la Universidad de Abertay, publicada en la revista Nature Communications, encontró que las mujeres suelen sentirse atraídas por hombres con mandíbulas pronunciadas y pómulos definidos. Según el estudio, estas características pueden estar relacionadas con señales biológicas como un sistema inmunológico fuerte y niveles elevados de testosterona. Los investigadores sostienen que estas preferencias podrían tener un origen evolutivo vinculado a la búsqueda de señales de salud y capacidad reproductiva.

¿LA ALTURA TAMBIÉN INFLUYE EN LA ATRACCIÓN?

Sí. Un estudio de la Royal Society Open Science de la Universidad de Cambridge, realizado con 800 mujeres heterosexuales de entre 19 y 79 años, encontró que las piernas largas y una mayor estatura suelen generar una percepción más favorable.

Asimismo, otra investigación desarrollada por la University of North Texas y la Rice University señala que aproximadamente el 50% de las mujeres prefiere establecer una relación con hombres más altos que ellas, ya que la altura suele asociarse con la masculinidad, según informa Clarín.

(Crédito: freepik)

¿QUÉ OTROS FACTORES INFLUYEN EN LA ATRACCIÓN?

Un estudio publicado en PLOS ONE identificó tres grandes categorías que suelen intervenir en la atracción y el enamoramiento:

Estética, que incluye la edad, el atractivo y la constitución física.

Personalidad, donde destacan la confianza, la conexión emocional y la apertura.

Recursos, como la inteligencia, el nivel educativo y la estabilidad económica.

Estos hallazgos muestran que la atracción no depende exclusivamente de la apariencia. Si bien el físico suele influir en el primer impacto, con el tiempo cobran mayor importancia las cualidades personales y otros aspectos que contribuyen a construir una relación más sólida.

VÍDEO RECOMENDADO: