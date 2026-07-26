No hay duda de que la belleza estética ha sido, desde hace muchos años, el sueño anhelado de hombres y mujeres. Sin embargo, como se observa con frecuencia en las noticias, ocurren accidentes o malas prácticas durante estos procedimientos. Por ello, hoy conoceremos más sobre este tema de la mano de una especialista en la materia: la doctora Liliana Príncipe, quien cuenta con 25 años de trayectoria médica y 18 en el campo de la cirugía plástica.

Para la especialista, hoy en día existen tres procedimientos estéticos muy comunes y populares: la lipoaspiración, la lipoabdominoplastia y la colocación de prótesis mamarias. De acuerdo con la doctora Príncipe, en las dos primeras intervenciones existe una complicación quirúrgica muy común: el tromboembolismo pulmonar, que puede llegar a ser causa de fallecimiento en algunos casos. Añade, además, que asociar múltiples procedimientos en una misma cirugía puede elevar significativamente las complicaciones en los pacientes.

La doctora Liliana Príncipe recomienda informarse y seguir las indicaciones médicas antes y después de una cirugía estética.

Por otro lado, la rinoplastia en pacientes muy jóvenes es uno de los procedimientos con mayor demanda en la actualidad. Sus riesgos más comunes son el sangrado excesivo, el cual suele ser fácil de controlar. Según la experiencia de la especialista, los jóvenes de entre 20 y 30 años buscan con mayor frecuencia operaciones como la lipoaspiración o el implante de prótesis mamarias. En estos casos, últimamente se han registrado muertes por perforaciones orgánicas. Esto sucede porque, al momento de la intervención, ingresa demasiado personal no apto a la sala de operaciones o se ejerce una fuerza desmedida que termina por lesionar zonas delicadas del cuerpo.

«Yo recomiendo siempre que el paciente sea muy honesto con su cirujano. Debe decirle absolutamente todo lo que se ha hecho: dónde se operó, con quién y todos los detalles. Así, el especialista podrá saber qué tipo de equipamiento se usó y cómo ayudarlo. Hay gente que incluso oculta abortos o cirugías ginecológicas previas, lo cual es gravísimo. El mismo paciente se perjudica al no decir toda la verdad en la consulta», comenta la doctora Liliana.

Finalmente, la especialista indicó que el reposo posoperatorio es sumamente importante, sobre todo si se realiza en las mejores condiciones y se siguen los medicamentos y cuidados indicados por el médico. Por ello, elegir correctamente al profesional que realizará la intervención es un paso vital, ya que lo que está en riesgo es la propia vida.