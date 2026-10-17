Mahatma Gandhi se convirtió en una de las figuras más importantes del siglo XX, debido a que lideró la lucha por la independencia de la India mediante la resistencia pacífica y la no violencia. De hecho, sus ideales de justicia, igualdad y respeto inspiraron movimientos sociales en distintas partes del mundo, dejando un legado que continúa vigente. En ese contexto, actualmente, las frases del político indio continúan inspirando a millones de personas en el mundo por sus enseñanzas sobre la paz, la verdad y el respeto, las cuales invitan a actuar con valores. Por ello, su pensamiento sigue siendo una fuente de inspiración para quienes buscan mejorar sus relaciones y construir una sociedad más justa ahora. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

LAS FRASES DE MAHATMA GANDHI QUE INVITAN AL MUNDO A REFLEXIONAR

Se trata de la frase de Mahatma Gandhi: “El comportamiento es el espejo que muestra nuestra imagen”, que invita a reflexionar sobre cómo nuestra conducta refleja quiénes somos y expresa los valores que guían nuestras acciones. Así, más allá de las palabras, acciones cotidianas como cumplir promesas, reconocer errores y respetar a los demás determinan la imagen que proyectamos. El destacado dirigente señala que la coherencia entre lo que decimos y hacemos fortalece la confianza y demuestra que valores como la honestidad, la solidaridad y el respeto se reflejan, principalmente, en nuestras acciones.

Asimismo, según el pensador indio, analizar nuestro comportamiento permite evaluar las propias acciones sin caer en la culpa, reconocer los hábitos que debemos cambiar y reforzar aquellos que contribuyen a nuestro bienestar. Inclusive, las situaciones difíciles, como los desacuerdos o los momentos de enojo, ponen a prueba nuestros valores y requieren actuar de manera consciente. Por ello, más allá de la opinión de los demás, Gandhi indica que lo importante es mantener la coherencia entre nuestra conducta cotidiana y los principios que orientan nuestras decisiones, conforme comparte Radio Mitre.

¿CÓMO IMAGINÓ ALFRED HITCHCOCK QUE SERÍA EL CINE EN EL AÑO 3000?

En entrevista para la CBC en 1964, Alfred Hitchcock imaginó una nueva forma de entretenimiento cinematográfico en la que los espectadores dejarían de identificarse con los personajes para convertirse en ellos en los años 3000. Incluso, durante su intervención, señaló que podrían elegir qué papel interpretar al momento de comprar su entrada. Asimismo, el director de cine, basándose en su visión futurista, precisó que el público pudiera experimentar directamente las emociones y vivencias de los personajes mediante una especie de telepatía o hipnosis colectiva. Esto lo llevó a plantear que esta tecnología permitiría prescindir de los actores, al recordar irónicamente que Walt Disney podía descartarlos si no cumplían con sus expectativas, conforme comparte Fotogramas.

“Veo la posibilidad de que, quizá en el año 3000 o algo así, la gente vaya a entretenerse, si es que para entonces seguimos necesitando el entretenimiento, y entre en un gran auditorio a oscuras donde se les someta a una hipnosis colectiva. En lugar de identificarse con alguien que aparece en la pantalla, ellos serían esa persona, se convertirían en ella. Y, al comprar la entrada, elegirían qué personaje quieren ser. Bajo los efectos de una hipnosis colectiva, vivirían la historia, que les sería transmitida mediante algún tipo de telepatía, y sufrirían las agonías de los personajes, o disfrutarían de un romance con una mujer o algo por el estilo. Después se encenderían las luces y todo habría terminado. Tal vez esa sea una buena forma de prescindir de los actores”, dijo Hitchcock.