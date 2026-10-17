Por Redacción EC

Mahatma Gandhi se convirtió en una de las figuras más importantes del siglo XX, debido a que lideró la lucha por la independencia de la India mediante la resistencia pacífica y la no violencia. De hecho, sus ideales de justicia, igualdad y respeto inspiraron movimientos sociales en distintas partes del mundo, dejando un legado que continúa vigente. En ese contexto, actualmente, las frases del político indio continúan inspirando a millones de personas en el mundo por sus enseñanzas sobre la paz, la verdad y el respeto, las cuales invitan a actuar con valores. Por ello, su pensamiento sigue siendo una fuente de inspiración para quienes buscan mejorar sus relaciones y construir una sociedad más justa ahora. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.