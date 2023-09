El futbolista de la selección peruana Renato Tapia y el periodista deportivo Michael Succar protagonizaron una breve discusión en X (antes Twitter). El futbolista del Celta de Vigo calificó de “asquerosa y tendenciosa” la pregunta que hizo el reportero de Movistar Deportes durante la conferencia de prensa post partido ante Brasil, lo que llevó a que ambos personajes tuvieran un intercambio de palabras en la red social.

Este hecho generó diversos comentarios entre hinchas y figuras públicas, como el periodista chileno Adolfo Hidalgo no dejó pasar el hecho y decidió aconsejar a Renato Tapia para que no protagonice otra pelea con un hombre de prensa y acepte las críticas de los medios de comunicación.

¿CUÁL FUE EL INTERCAMBIO DE PALABRAS QUE TUVO EL PERIODISTA CHILENO CON RENATO TAPIA?

A través de su cuenta @ChilenoPuntoPe, el también youtuber señaló que la pregunta de su colega peruano fue buena y que el volante de la ‘blanquirroja’ debería empezar a aceptar las opiniones negativas.

“La pregunta estuvo buena. Tu reacción es mala. No empañes tu mejora con el cambio de posición, discutiendo con la prensa. Más bien, acepta la crítica, y ya está, nosotros queremos lo mejor para la selección”, comentó Hidalgo en X.

El futbolista no aceptó la opinión del periodista chileno y se tomó el tiempo para responderle en las redes sociales. “¿Queeeeeee, yooooo? ¿El que compra periodistas y gente del medio? JAJAJAJA nos vemos gente, esto fue todo por hoy”, acusó el volante de la selección peruana.

La respuesta del futbolista hacía alusión a la percepción que había compartido Hidalgo sobre la personalidad de Renato Tapia, donde lo acusó de comprar a la prensa para que no lo critiquen. “Me cae mal Tapia. Por el soboneo extremo de la prensa hacia él; por como compra a periodistas y gente del medio, con tal de que hablen bien de él, o por lo menos no hablen más”, expresó.

¿CÓMO OCURRIÓ LA DISCUSIÓN DE RENATO TAPIA Y MICHAEL SUCCAR EN REDES SOCIALES?

Todo empezó cuando Renato Tapia respondió un tweet donde preguntaban “¿Cuál es el chiste?” sobre un vídeo de él riéndose de una pregunta que le hizo Michael Succar durante la conferencia de prensa que se realizó luego del encuentro ante Brasil.

“Me río por la asquerosa y tendenciosa que es la pregunta, me había olvidado como son las conferencias post partido…Perú, no busquen gato encerrado”, comentó Tapia en su cuenta oficial de Twitter.

Ante su postura, Succar decidió responderle al jugador nacional para defender su trabajo. “¿Asqueroso y tendencioso preguntar por la jugada más importante del partido? Entiendo que tu generación recibió muchos elogios y bien ganados, pero la crítica es parte del juego y veo que no la aceptas. Humildad, Renato”, replicó en la red social.

A pesar de todo, Tapia no dejó el tema de lado y le volvió a responder al periodista peruano. “Es tu forma de pensar, yo tengo la mía, yo si tengo que aguantar tu ‘crítica’, pero no puedes esperar que a todos les gusten tus preguntas ¿o sí? ¿Es más humildad mía que tuya? Si mi generación recibió elogios fue lo que demuestra, no por tus palabras”, sostuvo.

Finalmente, Succar volvió a responder, pero esta vez señalando que el volante le faltó el respeto a su profesión. “Tienes todo el derecho de criticar mi pregunta, pero no la expresión “asquerosa”, es una falta de respeto a mi trabajo y yo nunca se lo falté al tuyo”, escribió el también panelista de ‘Al Ángulo’.