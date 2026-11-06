Por Christian Gambini

En tiempos en que las redes sociales reparten consejos de salud a velocidad de vértigo, no es raro que los riñones, esos órganos silenciosos que trabajan sin pedir nada, acaben rodeados de mitos y temores. Por eso ha llamado la atención un vídeo publicado en el perfil de Instagram de Borja Quiroga, especialista en nefrología, que se ha propuesto poner orden en el ruido. Frente a la cámara, el médico va tomando una a una frases que circulan como verdades de sobremesa, sobre suplementos, hábitos y señales del cuerpo, y las somete al filtro de la evidencia clínica. Su intervención ha cobrado especial relevancia por la claridad con la que desmonta creencias muy arraigadas, sin rodeos y con un tono que no deja demasiado espacio a la duda. La crónica de su repaso empieza por el blanco favorito de los temores populares: un polvo blanco que llena las estanterías de los gimnasios.

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