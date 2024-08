Según el último estudio del INEI, más del 50% de las mujeres en el Perú sufre violencia por parte de su pareja, ya sea física, sexual, psicológica o económica. En ese sentido, Alvina Ruiz se mostró más que indignada con unas imágenes que Pamela López reveló en la que se ve a Christian Cueva forcejeando con la madre de sus hijos dentro de un ascensor. Ante esta problemática de violencia a la mujer, la periodista criticó desde sus redes sociales al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) debido a la falta de apoyo durante estos casos. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿POR QUÉ DENUNCIÓ PAMELA LÓPEZ A CHRISTIAN CUEVA?

Este lunes 19 de agosto, Pamela López brindó una entrevista a ‘América Hoy’ para revelar que ha decidido denunciar a Christian Cueva por violencia familiar. La aún esposa del futbolista indicó que durante este año fue víctima de dos violentos episodios, por lo que mostró al público imágenes captadas por una cámara de seguridad donde sale siendo agredida por el volante.

“Para mí ha sido una decisión bastante complicada, muy difícil, me ha tomado muchos años efectuarla. Pero la he tomado por mí, por mis hijos y por todas las mujeres que sufren lo mismo que yo he sufrido por muchos años. He sido manipulada. Yo sigo hasta las últimas con mi denuncia”, dijo López, quien se encontraba acompañada de su abogada Rosario Sasieta.

¿QUÉ SE VE EN LOS VIDEOS REVELADOS POR PAMELA LÓPEZ?

Pamela López junto a su abogada Rosario Sasieta contó a los medios de comunicación, que se encontraban en la conferencia de prensa, que los videos difundidos se observa a Christian Cueva jalar de los cabellos y forcejear con la influencer mientras se encontraban en un ascensor de un hotel en Trujillo. En otro clip mostrado por López se ve al jugador de Cienciano con los mismos actos hacia la madre de sus hijos en una recepción de un edificio.

“No fue la primera vez, fueron muchos años de violencia física y psicológica. Lo he tratado con terapias, tengo el respaldo de mi terapeuta quien conoce el caso a la perfección. Me ha ayudado a mí y a mis hijos que, indirectamente, también fueron víctimas de esto”, explicó la aún esposa de Cueva.

¿QUÉ DIJO ALVINA RUIZ SOBRE LA DENUNCIA DE PAMELA LÓPEZ?

Tras difundirse los videos donde Christian Cueva sale agrediendo a Pamela López en varias ocasiones, Alvina Ruiz no dudo en pronunciarse a través de sus redes sociales para mostrar su apoyo a López y resaltar los problemas que atraviesa nuestro país con la violencia a la mujer. La comunicadora posteó en sus historias de Instagram una imagen de la esposa de Cueva acompañado de un fuerte mensaje dirigido al Ministerio de la Mujer: “La violencia a la mujer se ha incrementado este 2024. El ministerio de la mujer ausente”.

Ante ello, el MIMP publicó por medio de X (antes Twitter) que pone a disposición de la víctima los servicios del Programa Nacional Aurora con el objetivo de que reciba ayuda psicológica, condenando los actos de maltrato hacia la mujer. “El MIMP condena cualquier forma de violencia contra mujeres y poblaciones vulnerables. Ante los hechos de violencia física por parte de un jugador de fútbol contra su esposa, ponemos a disposición los servicios del Programa Nacional Aurora para ofrecer el apoyo necesario”, informaron.