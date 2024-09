Jairo Concha y Jefferson Farfán se reencontraron en ‘Enfocados’ y revivieron los momentos que pasaron en Alianza Lima y el histórico bicampeonato logrado en el 2022. La ‘Foca’ junto a Roberto Guizasola vivieron un entrañable momento con el hoy figura de Universitario , quien dejó varias revelaciones de lo que vivió en tienda íntima hace tres años.

Farfán en el 2021 decidió volver al equipo de sus amores y ponerle fin a su exitosa carrera la cual desarrolló en Europa y los Emiratos Árabes Unidos. El exdelantero íntimo le bastó solo un año para volve a gritat campeón con el equipo de sus amores, en donde compartió vestuario con un joven Jairo Concha que llegaba de San Martín como una de las promesas del fútbol peruano.

Jefferson Farfán habló en exclusiva en un medio deportivo. (Foto: Difusión)

En el inicio de la conversación en el programa de Youtube, ‘Enfocados’, la ‘Foca’ recordó a Concha cómo hizo el experimentado atacante para mantener motivado a los que él llama “sus gatos”. En medio de risas, el hoy volante crema validó lo que contaba el conductor del espacio por internet y allí se reveló que el mediocampista llegó a ganar 2 mil dólares por el bicampeonato obtenido con el conjunto blanquiazul.

La ‘Foca’ recordó a Concha cómo hizo el experimentado atacante para mantener motivado a los que él llama “sus gatos”. FOTO: Captura / Enfocados.

“Tú sabes que yo no jugaba, pero incentivaba. Acá tengo la prueba (risas). Es de los grandes, es arriba. La gente no entiende. Yo soy muy hincha de Alianza, yo amo a Alianza. De alguna manera tenía que motivar a mis ‘gatos’. Y ellos para la final, estaban medio... tú me entiendes y es normal. Pero con esa ‘candela’, salían desesperados. Es distinto. No jugaba, pero pagaba como la c...”, contó el ex Schalke 04 y PSV.

Ante ello, Concha solo atinó a confirmar lo que Farfán contaba emocianado mientras recordaban la campaña 2021-2022 con Alianza Lima. “El tío (Jefferson) decía ‘la defensa si no hay goles, cae. Vacunas un gol, chapa’”, añadió el mediocampista crema.

Alianza y Universitario pelean la punta del Torneo Clausura

No olvidemos que Alianza Lima y Universitario pelean palmo a palmo el Torneo Clausura 2024. Los íntimos lideran el certamen con 23 unidades tras vencer a Carlos Mannucci, mientras que su más cercanoa perseguidor es el conjunto de Fabián Bustos, que goleó en su último compromiso a Alianza Atlético Sullana por 3-0 y con ello se coloca en el segundo lugar con 21 puntos.