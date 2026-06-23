Hace más de un año, miles de seguidores sudamericanos conocieron por primera vez al popular streamer y youtuber Speed, cuyo nombre real es Darren Watkins Jr., durante una gira por la región que incluyó países como Colombia, Uruguay, Argentina, Ecuador, Guatemala, Panamá, Chile y Perú. Gracias a su extravagante y particular personalidad logró ganarse el cariño de muchos jóvenes, quienes se mantienen a la expectativa de cada publicación o transmisión durante sus plataformas oficiales. En ese contexto, un video se volvió viral en redes sociales debido a la eufórica celebración que protagonizó el youtuber cuando Cristiano Ronaldo anotó el primer gol en la victoria de Portugal frente a Uzbekistán en el Mundial 2026, una reacción que rápidamente captó la atención de miles de usuarios. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO FUE LA REACCIÓN DE SPEED TRAS EL PRIMER GOL DE CRISTIANO RONALDO EN EL MUNDIAL 2026?

Este martes 23 de junio se vivió una de las jornadas históricas para el mundo del fútbol, luego de que Cristiano Ronaldo se convirtiera en el primer y único jugador en anotar en seis mundiales consecutivos con 10 goles, ampliando aún más su legado en la historia del fútbol. Así, con su doblete en la victoria de Portugal sobre Uzbekistán en el Mundial 2026, el delantero continúa demostrando que se mantiene vigente en el deporte rey, despertando el entusiasmo y la admiración de miles de aficionados de todas partes.

En ese sentido, uno de sus fanáticos más acérrimos, Speed, no dudó en celebrar desde su palco con gran alegría uno de los tantos de ‘El Bicho’ durante el primer tiempo en el NRG Stadium. A través de una transmisión en vivo desde su cuenta oficial de YouTube, el estadounidense registró cada detalle del encuentro, donde no dejó de saltar de felicidad por los goles de Cristiano e incluso se colgó de una de las barandas del estadio. Asimismo, protagonizó, junto a los hinchas lusos, el popular grito de CR7: ¡Siiuuu!

SPEED CELEBRÓ EL PENAL FALLADO DE LIONEL MESSI ANTE AUSTRIA

El 22 de junio, la selección argentina venció 2-0 a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. Entre los jugadores más destacados estuvo el delantero Lionel Messi, quien marcó los dos tantos del triunfo y permitió a su equipo sumar una victoria clave en el torneo, resultado que además lo acercó a un nuevo récord como máximo goleador en la historia de los Mundiales. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la presencia del reconocido youtuber IShowSpeed en el estadio, quien acudió para apoyar a la selección europea.

De hecho, el influencer, declarado abiertamente fanático de Cristiano Ronaldo, celebró por todo lo alto el penal fallido del argentino a los 9 minutos del primer tiempo. De acuerdo con el video difundido en las redes sociales, el estadounidense fue captado saltando de alegría e intercambiando palabras con hinchas celestes. Aunque minutos después la historia cambió cuando el astro argentino marcó el primer gol del encuentro, lo cual mostró a Speed enojado por la situación.