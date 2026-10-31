Por Christian Gambini

Muchas veces, el amor suele asociarse con la admiración por las cualidades de alguien o el atractivo de su apariencia física. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a pensar en la influencia que esa persona ejerce en nuestra vida y en los cambios que provoca en nuestra manera de sentir. Esa reflexión cobra protagonismo en la cita del día de Mario Benedetti.

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