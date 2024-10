Previo al inicio de la fecha doble de octubre por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, el entrenador de la selección chilena, Ricardo Gareca, ofreció una conferencia de prensa donde se mostró dispuesto a enfrentar las preguntas de los periodistas y a aclarar las dudas sobre su gestión. En este contexto, se refirió a la supuesta deuda que la Federación de Fútbol de Chile mantendría con su cuerpo técnico. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO RICARDO GARECA SOBRE LA SUPUESTA DEUDA QUE TIENE LA FEDERACIÓN DE CHILE CON ÉL?

Según el periodista peruano Peter Arévalo, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) no habría estado cumpliendo con el pago del salario de Ricardo Gareca, y estaría debiéndole dos meses de su sueldo. Ante esta revelación, el ‘Tigre’ manifestó que dicha información es falsa y que en realidad sí está al día con sus pagos por parte de la federación chilena.

“Con la selección estamos al día. Si te tengo que hablar de cómo se manejan los dirigentes, el presidente y todo la comisión, hay apoyo, que nunca nos falta nada y que estamos cómodos en todo aspecto. Económicamente siempre cumplen, no tengo nada que decir. Todo lo que hemos pedido, nos han facilitado”, sostuvo.

¿QUÉ DIJO RICARDO GARECA SOBRE LAS CRÍTICAS DE ARTURO VIDAL?

Como se recuerda, Arturo Vidal, quien no ha sido convocado hasta el momento por Ricardo Gareca, ha utilizado diversos medios para criticar públicamente la gestión del técnico argentino cada vez que ha tenido la oportunidad. Consultado por esta situación, Ricardo Gareca manifestó su preferencia por estar al margen de las polémicas.

“Sé que él no está de acuerdo en muchas cosas, no he escuchado o no me han llegado otras críticas de otros muchachos. No quiero entrar en polémicas, pero no me molesta estar cuestionado, en el fútbol no me molesta nada”, indicó.

Sin embargo, aunque el ‘Tigre’ intentó restarle importancia a las críticas, principalmente de la prensa, brindó una declaración que habría dejado en evidencia su molestia. “Ustedes no son técnicos, yo soy técnico, porque me dedico a todo esto. No saben lo que es ser técnico. Pueden opinar y eso lo respeto, pero nunca van a poder saber de este lugar, porque no son profesionales como soy yo”, expresó.

Finalmente, el DT de 66 años cerró su intervención reiterando su postura de que las opiniones, aunque respetables, no tienen poder sobre él, según informa Infobae Perú.

¿CUÁNDO VUELVE A JUGAR LA SELECCIÓN CHILENA Y QUIENES SON SUS CONVOCADOS PARA DISPUTAR LA FECHA FIFA DE OCTUBRE 2024?

La selección de Chile se prepara para un nuevo desafío en la próxima fecha doble: este jueves 10 de octubre recibirá al siempre difícil Brasil en Santiago, y luego deberá ir al “infierno” de Barranquilla el próximo martes 15 de octubre, para medir fuerzas con la subcampeona de América, Colombia.

La presión es máxima para Ricardo Gareca, quien deberá liderar a su selección a conseguir un resultado positivo en cada uno de los próximos partidos, ya que se encuentran a cuatro puntos del repechaje y en una posición comprometida en la tabla de clasificación de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

Para los duelos mencionados, Ricardo Gareca ha decidido no contar con Alexis Sánchez (quien se encuentra lesionado), Arturo Vidal y Ben Brereton. A continuación, te dejamos la lista de convocados por el ‘Tigre’: