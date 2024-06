Hay una creciente controversia entre Jefferson Farfán y ‘Paco’ Bazán, luego de que la ‘Foquita’ lanzara críticas directas al exarquero durante una reciente edición del programa ‘Enfocados’. Esto provocó la respuesta del ex deportista quien no dudó en lanzarle una indirecta a través de sus redes sociales. ¿Qué es lo que dijo el conductor de televisión? En la siguiente nota te contaremos lo que debes saber.

¿CUÁL FUE LA INESPERADA RESPUESTA DEL EXARQUERO PACO BAZÁN A LA ‘FOQUITA’?

Ante las críticas recibidas por Jefferson Farfán, el exarquero ‘Paco’ Bazán respondió de manera sarcástica a través de sus redes sociales. Bazán, en una historia de Instagram, minimizó la necesidad de haber participado en competencias internacionales de alto nivel, como la Champions League o el Mundial, afirmando que con haber jugado en la Copa Perú era suficiente.

Este comentario fue una clara respuesta a la insinuación de Farfán sobre la falta de logros importantes en la carrera de Bazán, destacando así su propio orgullo y satisfacción con su trayectoria profesional.

Además de ello, un guiño para recordarle al arquero Jerson Reyes, un exarquero de distintos equipos que apenas disputaron en la Copa Perú y que según se dice, mantuvo un affaire con Yahaira Plasencia cuando ella estuvo con Jefferson Farfán.

La respuesta de Paco Bazán al comentario de Jefferson Farfán sobre su trayectoria futbolística. (Captura)

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL COMENTARIO QUE HIZO LA ‘FOQUITA’ SOBRE PACO BAZÁN?

En el programa ‘Enfocados’, Jefferson Farfán criticó abiertamente a ‘Paco’ Bazán, señalando que no lo conocía y cuestionando su relevancia en el fútbol.

Farfán ironizó sobre la carrera de Bazán, preguntando en qué competencias importantes había participado, mencionando torneos como la Copa Libertadores, Champions League, y el Mundial.

Con un tono despectivo, Farfán insinuó que Bazán no tenía la experiencia necesaria para ser considerado un jugador destacado, culminando su comentario con un insulto directo, lo que desató la polémica entre ambos.

¿CUÁLES SON LOS HIJOS QUE TIENE JEFFERSON FARFÁN?

Luego que Jefferson Farfán revelara en su podcast ‘Enfocados’ que se transmite mediante YouTube, que tiene una hija de un año y dos meses, los seguidores del futbolista se sorprendieron por lo dicho y se cuestionaron la cantidad de hijos que tiene hasta ahora. En ese contexto, el popular ‘10 de la calle’ cuenta con cuatro hijos de distintas parejas a lo largo de todos estos años.

La primera se llama Maialén, que fue producto del amor con Mercedes Carrasco. Ambos se conocieron cuando tenían aproximadamente 16 años, pero tiempo después ella salió embarazada y empezaron los conflictos. En ese momento, Farfán no aceptaba ser el padre de la menor, por lo que llevó a problemas legales entre la pareja. Aunque, luego de varios meses llevaron la fiesta en paz por el bien de la pequeña.

Después, viene Adriano y Jeremy que son hijos de Melissa Klug. A pesar que la chalaca tenía tres hijas, ellos tomaron la decisión de iniciar una relación, incluso la ‘Foquita’ se la llevó a Europa cuando en esa época se encontraba jugando para un equipo de Países Bajos. Tras varios años, el amorío termino por supuestas infidelidades por parte de Jefferson, además de fiestas y salidas.

Finalmente, en su programa el exseleccionado nacional confesó que su última hija se llama Luana, pero no entregó más detalles sobre la madre de la menor. No obstante, el medio ‘América Espectáculos’ reveló que la supuesta progenitora sería la joven Darinka Ramírez, que hasta el momento no se ha pronunciado al respecto. Asimismo, el exjugador de Alianza Lima no dudo en dejar en claro que se encuentra soltero y así lo quiere estar durante todos estos años.