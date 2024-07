Paolo Guerrero generó gran polémica el último sábado 13 de julio tras negarse a participar de los minutos finales del partido que terminó con triunfo de Alianza Lima por 3-2 ante César Vallejo, en lo que fue la primera jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. Y, en este momento, el ‘Depredador’ no viene siendo tomado en cuenta y entrena por su parte. A propósito de ello, el club trujillano publicó una fotografía con un particular mensaje.

La foto de César Vallejo sin Paolo Guerrero y el mensaje a sus hinchas: " Unidos como familia”

En la imagen, publicada por la cuenta de Instagram de la institución ‘Poeta’, se ve juntos a los futbolistas y directivos de César Vallejo. Sin embargo, lo que llamó la atención es el contundente mensaje: “Nuestro fundador y presidente reunidos junto a los poetas, fortaleciendo la familia”. Tal como se esperaba, no está Guerrero en la fotografía.

Los mensajes no se hicieron esperar de parte de los hinchas en redes sociales. “Que no se note la indirecta”, “Es el club versus Paolo Guerrero”, “Me parece bien ese mensaje, que aprenda Guerrero”, “El club por encima de cualquier jugador”, son algunos de los comentarios de los fanáticos.

Pedro García reveló que futbolista de César Vallejo golpeó a Paolo Guerrero tras una trifulca por no haber querido jugar: “Se ha comido un manazo”

Pedro García, periodista de Movistar, se refirió a esta controversial situación y aseguró que el ‘Depredador’ recibió un golpe tras armarse una trifulca en el vestuario del cuadro trujillano una vez que finalizó el encuentro ante Alianza.

“Cuando termina el partido bajan al vestuario, cuando hay esta reunión ha habido una broncaza, verbal, y según lo que recogí con otra versión, se ha comido un manazo en el forcejeo. Hubo un forcejeo en donde una mano se estiró y aparentemente le cayó a Guerrero”, empezó diciendo García en el programa Doble Punta, el cual comparte con Horacio Zimmermann.

Luego, el popular ‘Internacional’ agregó: “Se ha comido un lapo. En el vestuario, Guerrero acusa a Salas de haberlo traicionado. Lo acusa, y Salas, que no es mudo, lo manda la *** y le dice ‘queremos jugadores que estén comprometidos’. Hay un forcejeo, ese forcejeo cómo se produce, a partir de que un jugador del equipo, en la distancia que separa a los jugadores en un vestuario, le reclama justamente a Guerrero su falta de compromiso”. Al ser consultado por su colega sobre quién le lanzó el golpe a Paolo, García no duda en señalar a Johan Madrid, futbolista de César Vallejo.

¿Qué más dijo Pedro García?

Para finalizar, el comunicador detalló que Madrid es quien más le habría reclamado a Guerrero. “O sea, uno toma la voz de Salas, ese jugador sería Madrid. Mira, por todo lo que me han descrito, yo te diría que no estoy seguro porque no lo vi, mi única seguridad es que todo indica que fue Madrid”.

Cómo reaccionó Guillermo Salas sobre lo sucedido con Paolo Guerrero

Luego de que finalizara el partido con victoria de los blanquiazules, Guillermo Salas se refirió a Paolo Guerrero en la conferencia de prensa y mencionó que el jugador de 40 años no tenía problemas físicos, por lo que recalcó que en su plantel quiere a deportistas comprometidos.

“La necesidad y pedido del comando técnico era que se dé el cambio de Guerrero y decía que no estaba bien para ingresar. Conversamos con el presidente y directivos. Él estaba apto y no tenía ningún problema. Quiero estar con los jugadores que están comprometidos”, dijo el popular ‘Chicho’.