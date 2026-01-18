Así como el medio ambiente que nos rodea y debemos cuidar, las grandes masas de agua que cubren la superficie terrestre y separan los continentes, representan buena fuente de vida para la humanidad. En ese sentido, y dada su importancia a nivel global, hoy llama la atención la constatación de un estudio científico que revela el trascendental rol ecológico de las denominadas ‘bolas de Neptuno’, y para la captura de materiales plásticos vertidos a los océanos, actuando así como novedoso servicio ecosistémico.

EL HALLAZGO DE LAS ‘BOLAS DE NEPTUNO’ QUE ACTÚAN COMO FILTRO Y TRAMPA PARA LOS PLÁSTICOS VERTIDOS EN OCÉANOS

Produciendo más del 50% del oxígeno que respiramos, y regulando el clima global gracias a la absorción de CO2 y calor, los océanos representan para la humanidad, y vida animal también, una fuente crucial de alimento y recursos que suele verse afectada debido a la contaminación marina cuyo origen proviene de los plásticos.

Al respecto, y desde inicios de 2021, la información referente a estrategia ambiental y naturalmente formada en densas praderas que generan un hábitat de gran valor ecológico, llama la atención de medios producto de un estudio publicado en la revista Scientific Reports acerca de las denominadas ‘bolas de Neptuno’, y cuya primera autora es la profesora Anna Sànchez-Vidal de la Universidad de Barcelona (UB).

“El trabajo describe por primera vez el papel destacado de la posidonia como filtro y trampa para los plásticos vertidos en la zona costera y es pionero en la descripción de un mecanismo natural para capturar y eliminar estos materiales del medio oceánico”, puntualiza dicha institución española entorno a la fanerógama marina cuya evidencia científica determina que pueden “capturar materiales plásticos vertidos al mar y devolverlos a tierra firme”.

Con respecto a esta información que reviste de suma importancia para el cuidado de los océanos, la UB refiere además que a través de investigación realizada, pudo comprobarse que los “microplásticos atrapados en las praderas de posidonia oceánica son mayoritariamente filamentos, fibras y fragmentos de polímeros más densos que el agua de mar“, estimándose el alcance de hasta 1.470 sustancias por kilogramo de fibra vegetal.

¿POR QUÉ RESULTAN TAN VITALES LOS OCÉANOS PARA LA HUMANIDAD Y VIDA ANIMAL?

Los ecosistemas acuáticos como mares, ríos, lagos y humedales albergan una amplia variedad de formas de vida, cubriendo más del 70% del planeta, y produciendo al menos el 50% del oxígeno que respiramos, siendo por ello vital que eventos como el Día Mundial de los Océanos de cada 8 de junio, terminen generando impacto positivo en la población peruana, por ejemplo, con la finalidad de preservarlos mediante actividades o iniciativas gubernamentales.

Como parte integrante de la Declaración del Grupo de Amigos de los Océanos y Mares, Perú es uno de los países sudamericanos que se involucra en la conmemoración de dicha efemérides instaurada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2008.

Diez años después de que fuera establecido oficialmente, el Estado peruano promulgó la Ley N° 30884 que prohíbe el plástico de un solo uso, los envases descartables de poliestireno extendido y los sorbetes, ayudando así a reducir los altos índices de contaminación ambiental por también residuos tóxicos.

Resulta importante destacar asimismo que a través del Decreto Supremo 012 que aprueba la Política Nacional Marítima hasta el 2030, el país mediante el Ministerio del Ambiente (MINAM), entre otras instituciones, “apunta a la conservación y el mejor aprovechamiento de los recursos marinos renovables de manera sostenible, a promover la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en el campo de las ciencias oceánicas”.

LA GRIETA QUE RESULTA VISIBLE Y PODRÍA ESTAR CREANDO UN NUEVO OCÉANO

Fallas, corteza terrestre, entre otros términos o definiciones geológicas similares guardan vínculo directo con la grieta gigante formada por fuerzas telúricas hace 35 millones de años aproximadamente, que según expertos, viene generando de manera lenta la partición de una región entera, y junto a ello el origen de un nuevo océano.

Hoy el “sistema de Rift de África Oriental (EARS, por sus siglas en inglés) representa una importante formación tectónica que divide el continente africano en la placa Nubia, situada al oeste, y la placa Somalí al este”, señala un artículo publicado en EGUsphere, cuya información es refrendada por The Conversation y la nota donde Lucía Pérez Díaz, manifiesta que extendiéndose desde el Mar Rojo hasta Mozambique, “las fisuras son la fase inicial de una ruptura continental” que si logran desarrollarse, podrían terminar dando paso a una “nueva cuenca oceánica”.

Por su parte, y con respecto a la enorme grieta que lentamente parte en dos a dicho continente, la geóloga Cynthia Ebinger, destaca en Oxford Academic que la hendidura alargada ocupa “un lugar destacado en la historia geológica de la Tierra, así como en las superficies de otros cuerpos del sistema solar, como Marte”, y tras haber utilizado evidencia de estudios geofísicos y geoquímicos también, llega a la conclusión de que los propios habitantes pueden verse afectados por ello mediante el desarrollo de sismos, entre otros fenómenos.